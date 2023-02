PAR MILINA KOUACI

Au mois de janvier, l’Algérie a été durement touchée par une vague de froid. Ces baisses de températures ont été mal vécues dans certains établissements scolaires où les élèves avaient du mal à suivre les cours, et pour cause, un nombre important d’établissements scolaires ne disposant pas de chauffage ou rencontrant un problème de défectuosité et d’entretien d’équipements. Face à ces défaillances décriées par les syndicats autonomes et les parents d’élèves, le ministre de l’Education a donné des instructions pour remédier aux lacunes enregistrées et accueillir les élèves dans des salles bien chauffées.

Le calvaire des élèves qui grelottent dans des salles glaciales devrait prendre fin. Ce dossier est enfin pris en charge par le ministère de l’Education. Jeudi dernier, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a présidé une réunion par visioconférence, avec les cadres de l’administration centrale et les directeurs de l’éducation des wilayas. La réunion a été en effet, consacrée exclusivement à l’examen de la situation du chauffage dans les établissements scolaires, selon un communiqué du ministère de l’Education nationale. Le premier responsable du secteur a ordonné aux directeurs de l’Education nationale de remédier aux insuffisances enregistrées au niveau des établissements éducatifs concernant le chauffage et l’étanchéité, dans un délai n’excédant pas samedi, soit hier.

M. Belabed a adressé « des instructions strictes » aux directeurs de l’Education « pour remédier aux lacunes enregistrées en coordination avec les autorités locales sous la supervision des walis de la République » à travers « la prise de mesures opérationnelles d’intervention selon la nature des insuffisances enregistrées et l’application des mesures de sécurité et de prévention en vigueur pour protéger les élèves de tout danger, dans un délai n’excédant pas samedi prochain », précise la même source.

Le ministre de tutelle a ordonné d’élaborer un état des lieu détaillé comportant les mesures prises, qui a été débattu au cours de la même journée. Il a chargé l’inspecteur général de l’Education nationale de suivre l’opération à travers les visites d’inspection effectuées par les inspecteurs au niveau des établissements scolaires durant cette période, et ce, en rappelant les recommandations de la Conférence nationale tenue les 12 et 13 juillet dernier lors de laquelle il a insisté sur « l’impératif d’entreprendre des opérations de constat pour restaurer et entretenir les différentes structures et les équipements de chauffage et d’étanchéité avant le début de la saison hivernale ».

Il y a lieu de préciser que ce problème « récurrent » du chauffage provoque l’indignation chez les parents d’élèves et les syndicats de l’éducation, exaspérés par ce qu’ils qualifient de « négligences des responsables », alors que les services de l’ONM préviennent constamment contre les baisses de températures. Le partenaire social renvoie ce problème à l’absence d’entretien des équipements de chauffage, la vétusté des appareils ou l’indisponibilité de chauffage dans les établissements scolaires.

