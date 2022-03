A quelques mois de la saison chaude, la directrice de la protection de la flore et de la faune auprès de la Direction générale des forêts (DGF), Mme Ilham Kabouya, a communiqué hier plusieurs éléments de la «nouvelle stratégie» de lutte contre les feux de forêt.

Par Nadir Kadi

La responsable, lors d’un passage sur les ondes de la Radio nationale, a fait savoir que la DGF travaille, entre autres, à la multiplication des points d’eau, mais surtout à l’implication des populations locales dans le système d’alerte précoce des départs d’incendies. Pour rappel, les feux de forêt durant l’été 2021 avait été particulièrement dramatique pour les régions du nord du pays, dont les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Khenchela et Bouira. Pas moins d’une centaine de morts a été enregistrée en plus de la destruction de près de 90 000 hectares de couvert végétal, dont un grand nombre d’exploitations agricoles.

Nouvelle approche de la DGF, Ilham Kabouya la définit ainsi comme moyen de prévenir plus efficacement les feux de forêt, des «formations» devraient être lancées dans ce but à destination des habitants des régions jugées les plus à risque. Les dispositions de la DGF «consistent en premier lieu à faire bénéficier les jeunes habitants, dans les villages situés à proximité des massifs forestiers, de formation pour qu’ils puissent entamer la première intervention contre les feux de forêt et protéger ainsi leurs vergers ou leurs terrains agricoles», explique la responsable. Stratégie de la DGF qui serait sur le point d’être lancée sur le terrain, «la réflexion a été menée et nous sommes en train de finaliser le plan d’action». Ilham Kabouya ajoute en substance qu’il s’agit du résultat «des leçons» de la saison 2021». «Une réflexion a été menée (…) le Conseil ministériel du 15 août 2021 avait instruit le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a élaboré, au travers de la DGF, une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les incendies (…) en faisant participer les populations locales».

Et dans cette même logique, la responsable de la DGF, qui précise que les walis des régions concernées, instruits depuis plusieurs mois pour l’installation au niveau des massifs forestiers de «points d’eau additionnels», a également fait savoir que la lutte contre les feux avait été impactée par le «manque d’effectif saisonnier pour la surveillance». En ce sens, Ilham Kabouya a évoqué, hier, l’installation de caméras dans certains massifs forestiers éloignés en vue de compléter la surveillance effectuée à travers les postes de vigie.

Par ailleurs, il apparaît que les «cartes de sensibilité aux incendies» devront être améliorées et mises à jour, un travail que la DGF compte lancer avec le concours de l’Office national de la météo et l’agence spatiale : «Le pays détient une cartographie déjà existante, mais qui a besoin d’être élargie notamment par l’amélioration des cartes de sensibilité aux incendies de forêt et l’amélioration de la surveillance par rapport à l’alerte.» Mesures de prévention et d’alerte qui devraient épargner, ou du moins limiter, l’impact d’éventuels incendies de forêt. L’objectif cette année est d’éviter le scénario de 2021, explique en substance la responsable, d’autant que l’année en cours» malgré les dernières pluies» a été marquée par une relative sécheresse.

Pour rappel, les feux en 2021, en partie criminels et favorisés par la canicule, avaient causé la mort d’une centaine de personnes et la destruction de 89 000 hectares de superficies sur 35 wilayas. A ce titre, Ilham Kabouya a expliqué que la DGF travaillait toujours au reboisement avec une moyenne de 200 000 plants par jour : «Il est impossible de reboiser toutes les régions touchées en une seule saison (…) Dans le programme 2021-2022 nous avons planifié 30 000 hectares, cela fait entre 20 millions et 24 millions de plants. Pour le moment, nous en avons planté environ 10 millions». n