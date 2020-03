Danone Djurdjura Algérie considère les récentes «allégations» de la direction du commerce de Blida comme «erronées» et les sanctions envisagées «complètement disproportionnées». L’entreprise, qui a réagi dans un communiqué, s’étonne de l’absence de «procédure écrite» (aucun rapport reçu à cette heure) et «contradictoire» surtout lorsque ladite procédure mène à une décision aussi

«lourde que la mise sous scellés de notre usine de Blida».

L’entreprise affirme avoir «tenté à plusieurs reprises de joindre les autorités locales afin de comprendre les détails de cette décision, sans succès».

Danone Djurdjura Algérie dit être «sûre de la qualité de ses produits» et s’être «soumise à des exigences internationales de qualité que nous respectons strictement». Tout comme elle certifie que toutes les matières premières utilisées dans «nos produits sont conformes».

Régissant à la publication de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Danone Djurdjura Algérie affirment que ces dernières «concernent une ligne désaffectée depuis plusieurs mois et n’ont rien à voir avec les lignes de production actives dans l’usine de Blida» et souligne que l’usine de Blida détient le certificat d’agrément sanitaire délivré par les autorités locales compétentes.

