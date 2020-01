Ce n’est pas un épisode fait pour arranger les choses au sein du

MC Alger. En effet, la sortie de route, enregistrée dimanche dès les 1/16 de finale en Coupe d’Algérie, vient plonger le « Doyen » un peu plus dans la crise. Une défaite infligée par une équipe pensionnaire de la Division nationale amateur (DNA), le WA Boufarik, venue acter le troisième revers de rang toutes épreuves réunies. Comme pour rappeler que virer l’entraîneur Bernard Casoni n’était pas l’idoine solution.

«Je dirai aussi que je n’ai pas reconnu le MCA », c’était la déclaration de l’entraîneur des Wydadis Sofiane Boudjella. C’était sûrement l’avis de supporters mouloudéens qui voient leur équipe s’enliser, plus que jamais, dans le doute et la spirale des contreperformances. Les « Vert et Rouge » auront vécu un mois de janvier cauchemardesque. Deux compétitions ont sauté de la liste « objectifs ». Tout d’abord, il y a eu l’élimination en Coupe arabe UAFA face au Raja Casablanca le 4 du mois, le titre honorifique de « champion d’hiver » raté après avoir été battu à domicile par l’ES Sétif et, pour empirer la situation, la fin de l’aventure dans l’épreuve populaire signée par un club de troisième division. Catastrophique.

Ceci étant pour le sportif. Mais ce trou d’air peut aussi trouver explication dans les décisions prises par l’état-major du Mouloudia et les conflits entre les responsables. On pense ici à ce bras de fer qui s’est installé entre Fouad Sakhri, ex-directeur général sportif, et l’ancien président du Conseil d’administration (CA), Achour Betrouni. Raison de la discorde : licencier ou pas Bernard Casoni. Le premier était pour. Quant au second, il était contre. A partir de là, ce furent les averses avec toutes les conséquences qu’on a constatées sur le plan des résultats.



Casoni à la relance ?

La décision de virer le technicien français a tout d’un tournant car, niveau football, rien n’a vraiment changé. Les choses ont même empirées puisque Mohamed Mekhazni, appelé en pompier, n’a pas pu maîtriser le feu. Il a, de surcroît, vu deux épreuves, dans lesquelles la direction et le public voulaient certainement aller le plus loin possible, partir en fumée. Au milieu de cette atmosphère embrumée, la Sonatrach, actionnaire majoritaire du team algérois, a décidé de changer l’organigramme en désignant Abdenacer Almas comme nouveau patron du directoire en qualité de boss du CA alors que le poste de manager général a été supprimé. Aujourd’hui, les Algérois n’ont plus qu’un tableau dans lequel ils peuvent être primés : le challenge national.

Deuxièmes (27 points) à l’issue de la première moitié de la saison, Abderrahmane Hachoud & cie pointent à deux longueurs du leader CR Belouizdad. Seul le bouclier de champion pourrait faire oublier une phase «aller» de l’exercice 2019-2020 qui ne s’annonce pas vraiment réjouissante. Dans cette optique, et afin de se relancer, on croit savoir que Casoni pourrait retrouver sa place sur le banc même s’il indique que «contrairement à ce qui se dit sur moi en Algérie, je ne prévois aucun retour en Algérie tant que je ne perçois pas mon dû (trois mensualités de dédommagement NDLR). Après ça, je serai ouvert à toute négociation pour un éventuel retour à la barre technique du MCA.» Dans ce dossier, les nouveaux décideurs jouent déjà leur crédibilité. Evolution à suivre.n