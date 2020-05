Après l’échec de la transaction Total-Occidental Petroleum, portant sur la cession des actifs d’Anadarko au groupe français, la firme américaine a indiqué devoir poursuivre ses opérations en Algérie et récupérer la participation d’Anadarko dans le bassin de Berkine. Cela signifie que Sonatrach ne rachètera pas les actifs d’Anadarko en Algérie car ceux-ci reviendront naturellement à Occidental Petroleum (OXY) qui, en août 2019, a fait une OPA géante de 38 milliards de dollars sur Anadarko.

Occidental avait ensuite conclu un accord avec Total pour la cession de l’ensemble des actifs africains d’Anadarko au groupe français pour une valeur de 8,8 milliards de dollars. Le transfert des droits d’exploration en Afrique du Sud et une participation majeure dans le GNL du Mozambique sont terminés. Cependant, le transfert de propriété des actifs d’Anadarko au Ghana et en Algérie n’a pas abouti. Au Ghana, l’accord bute sur l’évaluation des actifs, tandis qu’en Algérie le compromis était contraire à la réglementation régissant les cessions-acquisitions d’actifs étrangers dans le pays. Lors d’une conférence dédiée à l’annonce des résultats du premier trimestre d’Occidental Petroleum, le PDG de la compagnie, Vicki Hollub, a laissé entendre que la vente des actifs d’Anadarko au Ghana était toujours en cours – que ce soit à Total ou à un autre acheteur – mais son groupe devrait garder l’Algérie. «En avril, nous avons décidé de continuer à opérer en Algérie», a déclaré le patron d’Occidental (Oxy) lors de ladite conférence. Il a souligné à la même occasion que sa compagnie prévoyait d’investir environ 30 millions de dollars en Algérie cette année et de générer 100 millions de dollars de cash-flow sur la base des prix actuels du Brent. Oxy deviendra ainsi l’opérateur des blocks 404a et 208 que détient jusqu’ici Anadarko avec une participation de 24,5 % dans le bassin du Berkine (champs d’Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk) dans lesquels Total détient déjà 12,25 %. En 2018, la production de ces champs a été de 320 000 bep/j (barils équivalent pétrole par jour) de pétrole. Le patron d’Oxy a qualifié l’Algérie d’«atout majeur», mais n’exclut aucunement l’hypothèse de revendre ces actifs si son groupe venait à recevoir une nouvelle offre. «Si nous recevions une offre pour l’Algérie que nous ne pouvions pas refuser, nous aurions certainement besoin de coordonner cela avec Sonatrach et avec le ministère du Pétrole», a souligné le patron d’Occidental Petroleum, mettant l’accent sur la nécessité d’une plus grande coordination avec les partenaires algériens. «Parfois, les décisions doivent être coordonnées», a-t-il précisé. Le ministère de l’Energie a indiqué, dans un communiqué publié mercredi, que le ministre Mohamed Arkab a donné son accord à la compagnie Occidental Petroleum Corporation (OXY) «pour le maintien de la société Anadarko Algeria Corporation dans le cadre de contrat d’association en partenariat avec Sonatrach et d’autres sociétés». Le contrat d’association comprenait «la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre contractuel situé dans les blocs 404 et 208 de Berkine», a ajouté le ministère de l’Energie, précisant que la compagnie Occidental Petroleum Corporation (OXY), qui avait pris le contrôle d’Anadarko Algeria Corporation (AAC), suite à l’acquisition d’Anadarko Petroleum Corporation, a informé, aussi, le ministre de l’Energie de sa «nouvelle approche stratégique» et de «son engagement à poursuivre les activés de AAC en Algérie». «Cet engagement fait suite aux discussions fructueuses engagées avec la compagnie Occidental Petroleum Corporation OXY, notamment sur la question de la pérennité et l’intérêt mutuel de poursuivre le développement et l’exploitation du projet Berkine dans le cadre du contrat en vigueur, ainsi que la recherche de nouvelles opportunités de partenariat en Algérie», a souligné le ministère de l’Energie. Il a ensuite noté que les discussions avec Oxy avaient porté sur «la durabilité et l’avantage mutuel de la poursuite du développement et de l’exploitation du projet Berkine dans le cadre du contrat en vigueur, ainsi que sur la recherche de nouvelles opportunités de partenariat en Algérie». La production en Algérie au cours du premier trimestre de l’année a totalisé 54 000 barils de pétrole par jour pour Oxy.