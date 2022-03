Par Mohamed Touileb

La satisfaction peut être démesurée compte tenu de l’exploit. On dit «exploit» parce que l’état clinico-footballistique de l’équipe nationale était préoccupant. Les Verts sont partis ramener une superbe victoire de Japoma chez le Cameroun (0-1). Un résultat qui les met dans un ballotage favorable pour valider le «pass» en Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais tout n’est pas gagné pour autant car il y a un acte II à jouer et bien gérer. «On ne pense pas que c’est plié. On a gagné avec beaucoup d’envie. Il y a un deuxième match à Blida dans d’autres circonstances. Rien n’est joué, tout reste ouvert», c’est la déclaration de Riyad Mahrez en conférence de presse d’après-match. Certainement, c’est le message que le sélectionneur Djamel Belmadi a fait à ses joueurs dans les vestiaires après la fin de la bataille de Douala.



Ne pas crier à la qualif’ avant l’heure

On ne veut pas faire les rabat-joie, mais il ne faut pas crier à la qualification alors qu’il reste une deuxième partie du job à accomplir, mardi prochain, dans l’imprenable citadelle de Tchaker. La concentration doit être maintenue tant l’adversaire est de haute qualité. Les Lions Indomptables restent dangereux. Surtout qu’ils seront appelés à jeter leurs dernières forces pour essayer de se qualifier au Mondial. Evidemment, la prestation livrée par les Fennecs, ce vendredi, rassure quant à leur rémission de la CAN-2021 qui a été cauchemardesque. Dans quatre jours, les Verts tenteront de nous faire rêver. Comme ils ont su le faire dans un passé récent. Les dernières péripéties traversées requièrent l’humilité même si tous les indicateurs de ce vendredi prêtent à l’optimisme.

Articles similaires