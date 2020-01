Des sénateurs appellent le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à intervenir pour régulariser la situation actuelle du Conseil de la Nation, sans président, un mois après la démission de Abdelkader Bensalah. La sollicitation du président de la République constitue, en effet, un recours ultime puisque Salah Goudjil, qui assure l’intérim de la présidence du Conseil de la Nation, refuse de déclarer la vacance de l’institution pour ensuite organiser des élections. C’est ainsi que lors de la réunion du bureau du Sénat, dimanche dernier, les sénateurs s’attendaient à ce que Goudjil prenne les choses en main en organisant la succession de Bensalah. Mais, à leur grande surprise, l’actuel président par intérim ne se soucie guère de l’organisation de la succession du Sénat en «violation» du règlement intérieur de l’institution. «Le règlement intérieur du Conseil de la Nation est pourtant clair en la matière, il énonce clairement que deux jours après la démission du président de la Chambre, le bureau se réunit pour déclarer la vacance du poste de président. Suite à quoi une élection d’un nouveau président parmi les membres du Conseil de la Nation est organisée dans les 15 jours», explique à Reporters un sénateur du tiers présidentiel. Il ne comprend pas l’attitude de Salah Goudjil, lequel «n’a, jusqu’ici, entrepris aucune action pour organiser la succession de Bensalah et permettre au Conseil de la Nation d’avoir un Président élu». Un autre sénateur toujours du tiers présidentiel s’insurge que « Salah Goudjil, qui a présidé, dimanche, la réunion du bureau du Conseil, élargie aux présidents des groupes parlementaires, consacrée à l’examen du rôle que doit assumer le Conseil durant la prochaine étape, en conformité avec les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a aucun moment parlé de la situation de vacance du Sénat». Selon lui, «c’est incompréhensible qu’on laisse une institution du rang du Conseil de la Nation sans président. C’est tout simplement inconcevable». Et d’ajouter que cette situation est liée à l’ambition de Goudjil : «Depuis avril dernier, où il a assuré l’intérim, il a pris le pli et refuse de quitter ce poste». C’est aussi ce que pensent deux autres sénateurs du Front de libération nationale (FLN) en l’occurrence Mahmoud Kaissari et Abdelwahab Benzaim. Tous deux candidats au poste de président du Sénat, ils dénoncent publiquement l’attitude de Goudjil, lequel tourne le dos au règlement intérieur du Sénat dont les textes sont «pourtant clairs», précisent-ils. A ce propos, Benzaim considère que le communiqué du bureau du Sénat de dimanche dernier «ne constitue en réalité qu’une prolongation du mandat de Goudjil à la tête du Sénat en sa qualité d’intérimaire en violation des textes de loi». De son côté, le sénateur Kaissani explique que «cette situation de non-droit dans laquelle se trouve le Sénat requiert une intervention du président de la République». Mais Goudjil semble faire la sourde oreille et ne prête aucune attention aux doléances des sénateurs. La question est de savoir si Tebboune entendra les préoccupations des sénateurs ?

