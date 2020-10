Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a exprimé jeudi son rejet « catégorique » de toute offense à la personne du professeur, invitant l’ensemble des responsables relevant de son secteur à éviter ce type de comportements. Interrogé par la Commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale (APN) au sujet de l’enseignante de l’école de « Ben Zardjeb » qui s’est plaint au wali d’Oran, en visite à l’occasion de la rentrée scolaire, de la situation déplorable des locaux, M. Beldjoud a exprimé « son rejet catégorique de toute offense à la personne de l’enseignant qui défend l’avenir de nos enfants », adressant à l’enseignante « toute sa considération et ses remerciements ». En réaction aux propos de l’enseignante laquelle a affirmé que les tables de son école remontait à « l’époque coloniale », le ministre a invité l’enseignante à continuer à « dénoncer les pratiques d’autrefois », invitant les responsables à « éviter ce type de pratiques ». « J’avais évoqué ce sujet avec l’ensemble des responsables relevant des Collectivités locales, leur rappelant que les sorties sur terrain avaient pour objectif d’inspecter et de prendre des décisions pour un changement positif. C’est pourquoi, je souhaite que ces pratiques soient abolies », a-t-il souligné. Les tables des classes scolaires seront changées au niveau des écoles partout sur le territoire national, mais de manière progressive car « ce ne sera pas évident, vu le nombre important des établissements (+ de 19.000) », a-t-il confié. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad avait commenté, sur Twitter, cet incident largement relayé par les réseaux sociaux, écrivant « je refuse catégoriquement l’humiliation de l’enseignant, alors qu’il défend l’avenir de nos enfants », adressant par la même occasion « ses remerciements et sa reconnaissance à l’enseignante ». Il a affirmé, à ce propos, qu’il « sera procédé au renouvellement du vieux mobilier des écoles au niveau national ».

