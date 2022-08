Le bilan des victimes des incendies qu’a connus, la semaine passée, la région Est du pays est en hausse, selon les derniers chiffres fournis, hier, par la Gendarmerie nationale qui fait état de 44 morts alors que le précédent bilan déplorait 38 décès.

PAR NAZIM BRAHIMI

Dans ce nouveau bilan provisoire, la wilaya d’El-Tarf a été la plus lourdement affectée avec 36 morts, alors que le nombre de blessés est de 181 au moment où «le processus d’identification des corps se poursuit», selon la même source.

La Gendarmerie nationale a également annoncé l’arrestation de 13 personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces incendies criminels qui ont aussi fait près de 200 blessés, dont beaucoup de brûlés grièvement. Quatre des suspects sont originaires de la wilaya d’El-Tarf, un de Skikda, un de Jijel, quatre de Batna, deux de Constantine et un de Tlemcen.

Hier, un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Taher indiquait qu’un individu, accusé d’avoir mis le feu dans une forêt de la wilaya de Jijel, a été arrêté et placé en détention provisoire sur ordre du juge d’instruction de la même juridiction.

«Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédures pénales, le procureur de la République près le tribunal de Taher informe l’opinion publique que les enquêtes judiciaires en cours sur les feux de forêt, notamment l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt mechta El Djiza, commune de Djimla, ont donné lieu à l’arrestation de l’accusé (A.R.) qui a été présenté devant le juge d’instruction près le tribunal de Taher», selon le communiqué.

«L’accusé a été arrêté pour le crime d’avoir mis le feu volontairement, conformément aux articles 396 et 396 bis du Code pénal», a-t-on souligné de même source, qui a ajouté que «le juge d’instruction près le tribunal de Taher, et après avoir entendu l’accusé en première comparution, a ordonné sa mise en détention provisoire». Toujours dans ce qui a trait aux causes de ces incendies, la Gendarmerie nationale a informé que ses unités, appuyées par les experts de l’annexe de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) de la Gendarmerie nationale au niveau du 5e Commandement régional de Constantine, continuent d’enquêter sur les causes des feux enregistrés dans certaines wilayas du pays le 17 août dernier.

Rappelons que les services de la Protection civile ont enregistré, jeudi dernier, 118 foyers d’incendies dans 21 wilayas de l’Est du pays principalement à El-Tarf, Souk Ahras, Sétif, Guelma et Skikda alors que de nouveaux foyers ont été signalés, hier, du côté de Béjaïa, précisément à Adekar. Avant-hier, dimanche, la Protection civile a indiqué que 31 incendies ont été éteints au cours des dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas du pays, Chlef, Batna, Blida, El-Tarf, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma, Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdès, Bordj Bou-Arréridj. Pour parer à d’éventuels nouveaux foyers de feux, la Direction générale de la Protection civile a procédé à l’envoi de renforts humains et matériels constitués de 1 700 agents et de 280 camions anti-incendie au moment où un BMS de l’Office national de météorologie annonce une nouvelle vague de chaleur à partir de jeudi prochain qui met sur le qui-vive les Tuniques rouges rudement sollicitées depuis au moins la mi-août.<