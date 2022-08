Le ministère de l’Education nationale dévoilera bientôt la date de la rentrée scolaire. C’est ce qu’a fait savoir le premier responsable du secteur Abdelhakim Belabed à l’occasion d’une rencontre nationale consacrée à la préparation de la formation qualifiante des enseignants d’anglais de la 3e année primaire.

PAR MILINA KOUACI

Le ministère a coutume de dévoiler dans un seul communiqué la date de reprise des fonctionnaires et celle des élèves. Cette année, contre toute attente, le département de Abdelhakim Belabed a fixé les dates de reprise des personnels administratifs et des enseignants, respectivement pour le 28 et le 31 août, sans avancer celle de la rentrée des élèves.

Cette annonce a été suivie par moult interrogations et critiques pour son caractère qualifié de «soudain et unilatéral». En effet, les syndicats et parents d’élèves sont sortis de leur réserve et ont critiqué la démarche incompréhensible du ministère.

Hier, Belabed a rompu le silence mais sans répondre pour autant aux interrogations des parents d’élèves. «La date de la rentrée scolaire sera dévoilée bientôt», a-t-il dit. «Toutes les dates de reprise sont étudiées et fixées avec exactitude afin de permettre à toutes les catégories d’encadrer les élèves et aux membres de la famille éducative de rejoindre leurs postes pour une rentrée sereine». Ajoutant que «les dates de la rentrée scolaire pour les élèves seront prochainement annoncées».

Dans un autre contexte, M. Belabed a réitéré la disponibilité du ministère à dispenser l’enseignement de la langue anglaise dans le cycle primaire. Le département de l’Education veillera, pour assurer une introduction réussie de l’anglais au primaire dès l’année scolaire 2022-23, et à «réunir tous les moyens matériels, humains et organisationnels, avant de passer à d’autres niveaux dans les prochaines années».

Soutenant qu’«il s’agit là d’un acquis important pour l’école et pour tout patriote». M. Belabed s’est dit persuadé que cette matière allait trouver une place de choix dans le système éducatif algérien et que ce projet rencontrera un succès certain, notamment au vu de la ferme volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et la conviction quant à «son efficacité et son importance stratégique» au sein de la société.

Concernant la rencontre de trois jours qui se tient au lycée Hassiba-Ben Bouali (Alger), le ministre a expliqué qu’il s’agit d’un «premier noyau devant être généralisé aux niveaux locaux puis régionaux afin de permettre aux concernés de bénéficier d’une formation sérieuse et suffisante». Après avoir rappelé que le recrutement des enseignants de cette matière se fait, pour cette année, par voie de contractualisation, le ministre a affirmé que les enseignants concernés seront formés pendant 15 jours, même en ayant un niveau académique (licence en anglais où un diplôme en traduction de et vers l’anglais). Cette matière est obligatoire à l’instar des autres matières et sera dispensée avec un volume horaire de 90 minutes, a expliqué M. Belabed, faisant état de «l’élaboration d’un manuel scolaire» qui sera distribué aux élèves dans les délais fixés.

Il a précisé que cette rencontre permettra de concevoir les modules et les axes de la formation et de préparer la composition de noyaux régionaux pour trois jours, lesquels noyaux formeront, à leur tour, les enseignants d’anglais dans toutes les régions du pays. La formation, selon le ministre, comprend des modules en «didactique de la langue anglaise, la psychologie de l’enfant, la législation scolaire, la gestion des valeurs et les pratiques pédagogiques».



Grève cyclique des superviseurs et adjoints de l’Education

Sur un autre plan, les superviseurs et adjoints de l’éducation n’en démordent pas. Ils ont décidé de boycotter les préparatifs de la rentrée scolaire et opté pour une grève cyclique de trois jours. La date de débrayage n’a pas été fixée, mais ces arrêts de travail seront appuyés par des sit-in de protestations. Le Syndicat national des superviseurs et adjoints de l’éducation (SNSAE) prévoit, également, de «boycotter» les préparatifs liés à la rentrée et d’observer «une grève le premier jour de la rentrée», et ce, pour protester contre «la fermeture des canaux de dialogue et la mouture du projet de révision du statut particulier des travailleurs du secteur», écrit le syndicat dans un communiqué rendu public. Le bureau national du syndicat, qui s’est réuni le 24 juillet à Sétif, a dénoncé l’attitude du ministère qui «ignore» ses revendications qu’il demande de prendre en charge dans les meilleurs délais, notamment en ce qui concerne «le recrutement, l’intégration, les promotions, la définition des missions et de régler le dossier fonctionnaires intégrés dans le cycle primaire».

Il reproche également à la commission mixte chargée de l’élaboration du nouveau statut particulier de «ne prendre en compte aucune de ses propositions» et a invité l’ensemble des syndicats à boycotter les réunions de travail consacrées à la révision du statut particulier, jusqu’à ce la commission revoit les articles qui régiront leurs catégorie. n