Droits socio-économiques, révision du statut particulier de l’ensemble des professions du secteur, prime Covid et réforme du système sont parmi les dossiers auxquels le nouveau ministre de la Santé, de la Réforme hospitalière et de la Population, Abdelhak Saihi, doit s’attaquer sous l’œil en éveil des syndicats qui appellent à une relance du dialogue avec un nouveau responsable qui «connait le secteur».

PAR INES DALI

C’est un travail colossal qui attend le nouveau ministre de la Santé Abdelhak Saihi, installé vendredi dernier dans sa nouvelle fonction, en remplacement de Abderrahmane Benbouzid. De nombreux chantiers sont ouverts sans avoir été menés à leur terme, la crise Covid étant passée par là, ayant accaparé une grande partie du temps dans la gestion du secteur de la santé mais, surtout, démontré l’importance pour le pays d’assurer sa sécurité sanitaire. D’autres aléas sont également venus se greffer compliquant, ainsi, l’avancée tant attendue.

Les attentes sont nombreuses et touchent de multiples domaines, à commencer par la reprise du dialogue avec le partenaire social qui est à même de faire des propositions. La réforme du système de santé devenu obsolète est un autre chantier dont l’importance et l’impératif d’être mené à terme dans les délais les plus courts possibles sont d’un consensus sans faille.

Le nouveau ministre est également attendu sur la révision du statut particulier de l’ensemble des professions du secteur qui n’ont eu de cesse de le réclamer depuis plusieurs années, en sus de la prime Covid qui connaît de façon récurrente un retard pour son versement. La réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires dont les Urgences médicales et autres, en plus de la nécessité de réserver un bon accueil aux citoyens dans l’ensemble des structures de santé, sont parmi les autres dossiers déjà au programme du ministère.

Abdelhak Saihi est au fait de tous les problèmes du secteur et du travail à abattre puisqu’il exerçait en tant que secrétaire général au ministère de la Santé avant d’être promu au poste de ministre, ce qui est un atout inestimable.

Les partenaires sociaux souhaitent, en premier lieu, que le dialogue soit rétabli avec la tutelle. «Un dossier sur lequel nous avons saisi le président de la République et aussi l’ancien ministre pour dire que le dialogue est en panne et que les dossiers relatifs à nos revendications socioprofessionnelles n’ont pas avancé», a déclaré le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), Lyès Merabet. Il a aussi déploré que les partenaires sociaux soient «exclus de toutes les démarches qui ont trait à la réforme engagée par les autorités publiques par rapport au secteur de la santé». Dans ce sens, il rappelle qu’il y eu des réunions, des démarches et des décisions prises «sans aucune concertation» avec le partenaire social, ce qui est «inacceptable».

«Nous espérons que la situation sera débloquée avec le changement qui a été opéré à la tête du secteur, d’autant plus que le nouveau ministre de la Santé était l’ex-SG du ministère. C’est un ancien du secteur qui a occupé plusieurs postes de responsabilité durant plusieurs années et il est au courant de toutes les démarches que nous avons engagées avec la tutelle», a déclaré Lyès Merabet, ajoutant être «un peu rassuré que ce soit un ministre qui connaît bien le secteur». «C’est un avantage en attendant de voir ce qui sera fait concrètement sur le terrain», a-t-il indiqué. Le partenaire social espère que soit programmée rapidement une audience avec le nouveau ministre pour discuter de tous les problèmes et voir dans quel sens iront ces discussions par rapport aux différents dossiers en attente. «Le dialogue est la première des priorités car on peut rien faire si les portes du dialogue restent fermées», a insisté le président du SNPSP, soulignant vouloir «un dialogue direct avec le premier responsable du secteur de la santé», «un dialogue responsable qui aboutit à des résultats concrets» et non à l’image de «la Commission qui avait été installée au niveau du ministère mais qui n’avait aucune attribution, aucun pouvoir de décision, à part rapporter avec fidélité nos doléances aux responsables», a-t-il tenu à noter.

Il est revenu également sur «l’essentiel des revendications» non-satisfaites, dont notamment «la révision du statut particulier et du régime indemnitaire qui sont des décisions du président de la République». Des rencontres ont eu lieu pour discuter sur «les propositions du syndicat, les contre-propositions du ministère et l’arbitrage de la Fonction publique éventuellement, mais par la suite, aucune réunion n’a été programmée pour le suivi de ce travail», a déploré Lyès Merabet, rappelant que la réforme du système de santé est également parmi les préoccupations du partenaire social. La prime Covid n’est pas, non plus, un problème réglé. «Il y a un grand retard dans la majorité des wilayas dans le versement de la 7e tranche, alors que la 8e était annoncée pour septembre», a encore déploré notre interlocuteur, pointant «la lenteur des démarches administratives non au niveau du secteur de la santé, mais au niveau des contrôleurs financiers dans la plupart des wilayas».

Ce sont autant de problèmes sur lesquels est donc attendu Abdelhak Saihi, nommé ministre de la Santé suite au remaniement ministériel effectué le 8 septembre par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Lors de la cérémonie d’installation et de passation de consignes avec le ministre sortant, il affirmé sa «détermination d’œuvrer à relever les défis du secteur de la santé», soulignant les efforts consentis par son prédécesseur et sa disposition à poursuivre le travail «sur la même voie et les mêmes axes».

Abderrahmane Benbouzid, qui est appelé à une autre fonction, a reçu le portefeuille de la santé «dans des conditions difficiles» en raison de la pandémie de Covid-19. Nommé au poste de ministre de la Santé en janvier 2020, il a eu à gérer la grave crise sanitaire un mois plus tard, dès l’apparition des premiers cas en février de la même année. <