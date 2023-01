PAR MILINA KOUACI

Les enseignants qui ont bénéficié du processus d’intégration exigent le paiement «immédiat» des arriérés de salaires. Le processus d’intégration de 62 000 enseignants a été parachevé, il y a plus d’un mois.

Les enseignants qui ont bénéficié du processus d’intégration dans les trois cycles de l’Education demandent le paiement de leurs arriérés de salaires. Il s’agit entre autres des enseignants d’anglais recrutés dans le cycle primaire en qualité de contractuels, puis intégrés dans les postes vacants, suite à la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune de permaniser les enseignants contractuels. Dans la wilaya de Djelfa, les enseignants ont appelé la direction de l’Education à intervenir pour la régularisation des arriérés de salaires et de parachever le processus d’intégration. Les enseignants estiment que le retard pris dans le règlement de leur situation créera une situation «d’instabilité» dans le secteur et que la préoccupation parviendra aux hautes autorités. Les enseignants ont exprimé cette revendication au lendemain de l’appel du ministre de tutelle au règlement des arriérés de salaires jeudi dernier. En effet, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a préconisé depuis la wilaya de Jijel de régulariser les arriérés des promotions et autres droits de l’ensemble des personnels du secteur y compris ceux qui viennent d’être intégrés «avant l’avènement du mois de ramadhan». Dans le même contexte, le ministre a insisté sur l’impératif achèvement de l’opération de paiement des dus des participants à l’opération de vente des manuels scolaires. Il y a lieu de préciser qu’il a été décidé de la consécration d’une prime forfaitaire en faveur des encadreurs de l’opération de vente de livres scolaires au niveau des établissements éducatifs, prise en charge par l’Office national de publication scolaire (ONPS).

«Réussite de la généralisation du livre numérique»

La rentrée scolaire 2022/2023 a été marquée par l’introduction de nouveautés dont l’utilisation des livres numériques. Une opération «réussie» selon le premier responsable du secteur. Le ministre a déclaré que «la généralisation du manuel numérique est une réussite notamment après la grande adhésion des parents d’élèves à cette démarche».

Il s’agit au total de 44 ouvrages des langues arabe, amazighe, française et anglaise et des autres matières et activités, destinés aux élèves du cycle primaire et préscolaire et dont le nombre dépasse les 5 600 000.

Pour rappel, ces mesures ont été prises pour alléger le poids du cartable scolaire et en exécution du plan d’action du gouvernement, issu du programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune. n

