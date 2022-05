Le Directeur de la Prévention et de la Promotion de la Santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a appelé, dimanche à partir de Tipasa, à ne pas baisser la garde et à rester vigilant quant au Coronavirus après l’apparition de nouveaux variants à travers le monde, en dépit de «l’amélioration significative de la situation épidémiologique en Algérie». «La situation de la Covid-19 s’est considérablement améliorée en Algérie, et aucun décès n’a été enregistré depuis plusieurs jours, mais cela ne signifie guère l’abandon des mesures préventives nécessaires, en raison de l’apparition de nouveaux variants à travers le monde», a indiqué Dr. Fourar dans une déclaration à la presse en marge d’une journée d’étude et de formation sur «l’hypertension artérielle», organisée à l’occasion de la Journée mondiale de cette pathologie (17 mai). Relevant que l’« apparition de nouveaux variants à travers le monde signifie que le virus est toujours présent et menaçant, il a souligné que ces variants sont en cours d’étude par des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avant d’appeler à l’»impératif du respect des mesures barrières, dont notamment la distanciation physique et le port d’un masque de protection». A noter que le dernier bilan communiqué, hier samedi, par le ministère de la Santé et de la Population a fait état de deux nouveaux cas de coronavirus enregistrés, ces dernières 24 heures, avec zéro décès.

Le même bilan a signalé que le nombre de cas d’infection par la Covid-19 en Algérie est de 265.816, au moment où 178.371 malades contaminés se sont rétablis et 6.875 en sont morts. Le même communiqué qui n’a signalé aucun cas de Covid-19 en soins intensifs, a ajouté que 46 wilayas du pays n’ont pas enregistré de nouveaux cas de contamination par ce virus durant ces dernières 24 heures, tandis que deux wilayas ont recensé un cas chacune. Le ministère de la Santé a, en outre, recommandé aux citoyens de rester vigilants, en les appelant au respect des mesures barrières jusqu’à l’éradication définitive de cette pandémie. n

