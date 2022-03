Prévue aujourd’hui après plusieurs reports, la tenue du procès de l’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, reste entourée d’incertitudes, alors que ses avocats ne veulent pas d’un nouveau renvoi.

PAR NAZIM B.

C’est d’ailleurs la position qu’ils avaient exprimée jeudi dernier quand le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a annoncé un énième report du procès. Cet ajournement a été expliqué par le tribunal par «l’impératif» de parachever l’audition des plaidoiries dans l’affaire de l’ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, conduite par le même juge. Lors de la même audience, la demande introduite par le collectif de défense pour la mise en liberté de l’ancienne ministre de la Culture a été rejetée à la grande stupéfaction des avocats et des proches de l’accusée. Les avocats de l’ancienne ministre souhaitent le déroulement de ce procès afin de permettre à l’accusée principale de plaider sa cause dans un procès qui a enregistré une série de reports. Le 3 mars, le procès a été reporté par le juge pour la convocation de témoins. Deux semaines plus tôt, soit le 17 février, c’était à la demande du collectif de défense des autres accusés dans la même affaire. Pour ce qui est du report du 3 février dernier, c’était à la demande des avocats de la défense après le retrait d’un avocat de l’un des accusés dans cette affaire. Le premier renvoi, le 20 janvier, faisait suite à la grève des robes noires qui a paralysé toutes les juridictions. Maître Boudjemâa Ghechir, membre du collectif d’avocats de l’ancienne ministre, n’a pas cessé de dénoncer le prolongement de la détention provisoire de sa mandante, estimant «insensé» de laisser un dossier à la traîne pendant plus de deux ans, alors que l’accusée subit la détention préventive. Pour le même avocat, «la détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure», estimant que «la libération de Madame Khalida Toumi est possible d’autant plus qu’elle réunit toutes les garanties». Il a ainsi considéré que le traitement réservé au dossier de Khalida Toumi est «injustifié», relevant, dans le même sens, qu’il est «contraire» aux dispositions de la Constitution et aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie. L’avocat a appelé à cet effet ses confrères à lutter pour «la suppression» de cette disposition de détention provisoire et définir et encadrer les cas où elle «serait incontournable». Auparavant, et dans une lettre adressée au président de la République, en «tant que premier magistrat du pays, garant du respect des lois», les avocats de Mme Khalida Toumi ont fait état de «violations d’une extrême gravité», d’une «détention illégale» qui dépasse largement le délai prévu par le code de procédure pénale, appelant à lui permettre de retrouver son «droit à la liberté». L’ancienne ministre (2002-2014) est mise en détention préventive depuis novembre 2019, soit une longue période de 29 mois. Elle est poursuivie pour «abus de fonctions», «dilapidation de deniers publics» et «octroi d’indus avantages». En plus de Khalida Toumi, plusieurs responsables du secteur de la Culture sont également poursuivis dans cette affaire, notamment ceux qui étaient en charge de la gestion des événements culturels durant la période où Khalida Toumi était à la tête du secteur, dont «Tlemcen, capitale de la culture islamique» en 2011.<