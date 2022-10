PAR INES DALI

Le général-major à la retraite Ali Ghediri, en prison depuis juin 2019, sera rejugé sur décision de la Cour suprême, a indiqué son avocate maitre Nabila Sellimi. Le dossier de M. Ghediri a été renvoyé devant la chambre criminelle de la Cour d’Alger, suite à un appel introduit par sa défense, a-t-elle ajouté.

La Cour suprême «a accepté l’appel introduit par Ali Ghediri contre le verdict du tribunal criminel» de quatre ans de prison ferme prononcé à son encontre le 27 janvier 2022, selon l’avocate. Se disant s’attendre à la décision de la Cour suprême, maitre Nabila Sellimi a, néanmoins, souligné que le collectif des avocats espérait mieux. «Que la Cour suprême ait accepté l’appel introduit par la défense, c’est ce à quoi nous nous attendions. Mais, nous aurions aimé, en tant que défense, que l’appel soit accepté sans renvoi, afin que le Dr Ghediri puisse quitter la prison où il est incarcéré arbitrairement depuis 41 mois», a expliqué l’avocate dans une publication sur la page facebook «Tous avec le détenu d’opinion Dr Ali Ghediri».

Arrêté le 12 juin 2019, l’ancien candidat à la candidature pour l’élection présidentielle annulée d’avril 2019 est poursuivi pour le chef d’accusation d’«atteinte au moral de l’armée en temps de paix».

La cour d’Alger a confirmé en janvier 2022, le verdict prononcé à son encontre par le Tribunal Dar El Beida en septembre 2021 qui était de de 4 ans de prison ferme. Lors de son réquisitoire, le procureur général près la Cour d’Alger avait requis 10 ans de prison ferme. Maintenant que la Cour suprême a décidé du revoie de l’affaire devant la chambre criminelle d’appel, «son procès sera programmé pour la session de décembre 2022 ou celle de mars 2023», a précisé maitre Sellimi.

Le comité de soutien de Ali Ghediri, rappelle-t-on, avait adressé une lettre au président de la République et au chef d’état-major de l’ANP dans laquelle il avait demandé de «lever le voile sur le cas de général à la retraite incarcéré», les priant d’œuvrer à «apaiser les interrogations des citoyens en les éclairant sur le paradoxe du cas Ali Ghediri».

Dans cette lettre, le comité de soutien a mis en avant la carrière du général à la retraite, rappelant qu’il avait effectué «au sein de cette même armée et servi loyalement son pays durant 42 ans» et qu’il est «petit-fils de chahid» et «fils d’un ancien moudjahid».

