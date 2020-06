Après la vidéo incriminant une partie du personnel soignant du CHU Benbadis et l’incompréhension et l’exaspération qui ont suivi sa diffusion, nous nous sommes rapprochés du chargé de la communication au niveau de l’hôpital de Constantine qui nous a éclairés sur certaines zones d’ombre.

Il faut rappeler que des cadres de la santé étaient en réunion de 16 h, le jeudi, jusqu’à 1H30 le vendredi. Le nouveau Directeur général du CHU, tout juste investi il y a quelques semaines, qui a hérité d’une situation catastrophique, avait présidé la réunion, en l’absence très remarquée de M. Daas, le Directeur de la santé de la wilaya de Constantine. Une absence que rien ne justifie, une absence d’ailleurs effective du Directeur de la santé. Ce dernier ne s’est manifesté durant toute la crise du Covid-19 qu’une seule fois lors d’un rendez-vous avec la presse. C’était il y a trois jours. Il avait tressé des lauriers à ses services par le biais d’une journaliste de l’APS. La suite, on la connaît et une certaine réalité est malheureusement tout autre. Aziz Kabouche, au nom du directeur général du CHU, nous livre la version de l’administration de l’hôpital après les prémices d’une enquête qui n’a pas encore livré tous ses

secrets.

«La vidéo prise mercredi par des malades a révélé un manque criant de moyens et une absence du personnel soignant à ce moment précis, vers 10H, et ça, personne ne peut le nier. Nous compatissons avec la famille du défunt et avec toutes celles dont des membres sont décédé suite à leur contamination par la Covid-19. Pour notre part, nous assumons nos faiblesses et le manquement enregistré ce jour-là par un personnel qui se retrouve parfois dépassé par l’ampleur de la tâche qu’il accompli chaque jour sous le flot incessant des contaminés qui arrive chaque jour», nous dira-t-il. Nous ne disposons que de 190 agents pour s’occuper des contaminés, 190 entre professeurs, maitres-assistants, résidents, paramédicaux et agents de sécurité, avec tous les moyens du bord, blouses, gants, masques, charlottes, etc. en nombre suffisant. La réunion a regroupé le président du conseil scientifique, la DAPM, les responsables des services de pneumo, médecine interne et infectieux.

Le Directeur général a surtout axé ses questionnements au professeur Kitouni, chef de service de médecine interne. A la fin de la réunion, M. Mili, le Directeur général de l’hôpital, a pris des décisions conservatoires «de suspension de 6 personnes, le professeur Kitouni, son coordinateur, la pharmacienne de la médecine interne, deux infirmières et un agent de sécurité, en attendant la suite de l’enquête et l’implication que l’on attend de la DSP et du ministère de la Santé».

Pour rappel, la vidéo qui circule depuis l’après-midi de jeudi a créé des sentiments confus de colère parmi les adeptes des réseaux sociaux. Prise, selon nos sources, jeudi matin à 10H. On y voit une dame crier son désarroi devant l’état des malades supposés à la Covid-19. La vidéo, apparemment le fait d’une autre dame, montre un jeune homme, son frère, en tenue médicalisée, -l’enquête devra aussi mettre le doigt sur le fait devenu courant que l’on permette à des parents de malades contaminés de rentrer à l’intérieur du service Covid, en leur fournissant aussi la tenue complète de protection-, constatant le décès de son père auquel il avait apporté son petit-déjeuner. La vidéo pointe aussi un index accusateur sur tout le personnel soignant. «Cela fait trois jours que ma sœur dort par terre», a lancé une dame, qui dénonce l’absence physique du personnel du CHU, au service pédiatrie dédié à la Covid-19.

Une autre dame montre aussi, sur la même vidéo, son mari, une sonde à la main dans un état de saleté repoussant, reposant sur un matelas sans drap ni couverture et le tout maculé de sang. Jurant qu’elle allait le faire sortir, elle mettra aussi en cause un médecin pour brutalité, et responsable du décès de sa sœur, trois jours plus tôt. On ignore les raisons du supposé décès.

Sur la vidéo, on notera aussi l’absence du personnel soignant, sauf «un coursier qui est le seul à être présent» commentera aussi la dame, qui vocifèrera sur une aide-soignante qui se cachera très vite derrière une porte. Choquante, ahurissante, répugnante, les mots manquent pour qualifier la vidéo et «le mouroir qu’est devenu le CHU de Constantine». En attendant la suite, que ne manqueront pas de donner la DSP et le ministère de la Santé, et même si le constat, en général, et la santé, en particulier, sous nos latitudes ne sont pas très reluisants, nous tenons à signaler que des dizaines de personnels soignants se dévouent depuis plus de trois mois pour la guérison des malades hospitalisés au niveau des CHU d’El Bir et Didouche-Mourad. A tous, des hommages sont rendus chaque jour, et ce n’est pas l’incident tragique de jeudi passé qui va mettre à néant leur détermination, même si les responsables de la situation diffusée sur la vidéo virale doivent assumer leurs responsabilités jusqu’au bout.