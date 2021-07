Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, mercredi à Addis Abeba, par la présidente de la république d’Ethiopie, Sahle-Work Zwede à qui il a remis un message du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « J’ai été honoré, ce jour, de rencontrer la Président de la République d’Ethiopie, Sahle-Work Zwede, à qui j’ai transmis les salutations fraternelles du Président de la République et la teneur du message, dont il m’a chargé », a écrit M. Lamamra sur son compte tweeter. Lors de cet entretien, nous avons abordé plusieurs questions liées aux relations stratégiques entre l’Algérie et l’Ethiopie, la situation de la paix et de la sécurité dans notre continent ainsi que les perspectives de renforcement du partenariat arabo-africain », a-t-il ajouté.

