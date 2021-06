La Direction générale des Douanes (DGD) a dépêché une commission d’enquête pour s’enquérir des circonstances du tournage d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux relative à la plainte d’un voyageur sur ce qu’il aurait subi lors du contrôle douanier de son bagage au niveau de l’Aéroport internationale d’Alger «Houari Boumediene», a indiqué mardi dans un communiqué la direction de l’Information et de la communication de ce corps. Suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux relative à la plainte d’une personne se présentant en tant que voyageur entré via l’Aéroport international d’Alger «Houari Boumediene», actuellement en confinement, sur ce qu’il aurait subi lors du contrôle douanier de son bagage personnel, les services de la DGD ont dépêché, immédiatement, une commission d’enquête pour s’enquérir des tenants et aboutissant de cette affaire, précise le communiqué. Faisant état de «la prises des mesures administratives conservatoires nécessaires», la même source assure que «les services des Douanes algériennes, veillent à travers tous les postes frontaliers à garantir un Service public douanier professionnel à tous leurs usagers dans le respect, strict et total, des dispositions légales et réglementaires en vigueur». Les mêmes services mettent en avant leur «attachement permanant, à travers les différents supports officiels de communication, à répondre de manière efficiente aux préoccupations des usagers».

