Après la levée de boucliers contre le projet de loi sur l’exercice du droit syndical, la loi sur la prévention et le règlement des contentieux collectifs, des syndicalistes ont été invités à prendre part à des discussion avec la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’APN, vraisemblablement, dans une volonté d’apaisement.

Par Sihem Bounabi

En effet, la commission parlementaire, présidée par Riyad Khalef, qui a débuté, hier, l’étude des dispositions des 164 articles du projet de loi relative à l’exercice du droit syndical, en présence de représentants du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Mardi, la même commission a entendu le ministre du Travail et rencontré également des syndicats dans un esprit de concertation.

Lebchar Tounsi, porte-parole de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (Unpef), a confié à propos de cette rencontre que plusieurs syndicats, dont certains font partie de la Confédération des syndicats algérien,s (CSA), ont été reçus mardi dernier, d’autres seront reçus également ces jours-ci, dans une volonté affichée de part de la commission d’être à l’écoute de la position des syndicats et des partenaires sociaux».

Le porte-parole de l’Unpef souligne que, lors de cette rencontre, les syndicats ont tenu à expliquer aux membres de la commission parlementaire, arguments à l’appui, que « le projet de loi sur l’exercice du droit syndical et celui sur la prévention et le règlement des contentieux collectifs, marquent une régression des acquis des droits syndicaux de ces dernières années et portent atteinte au droit constitutionnel des libertés syndicales et de grève». Il ajoute : « Nous avons également mis en relief que ces deux projets de loi restreignent énormément les libertés syndicales et le droit de faire grève. Et cela mènera inéluctablement le dialogue social droit dans le mur.»

Le syndicaliste illustre ses propos en citant notamment les différents articles qui justifient la dissolution immédiate des syndicats comme c’est le cas lorsque « un syndicat fait grève en solidarité avec un autre syndicat ou un groupe de travailleurs». Commentant que « cela est en complète contradiction avec l’essence même d’un syndicat qui est d’exprimer la solidarité avec les travailleurs qui réclament leurs droits où qui sont opprimés».

Lebchar Tounsi affirme que, suite aux explications et arguments présentés par les syndicats pour leur rejet de ces deux projets de loi sur le droit syndical et le règlement des contentieux, « la commission parlementaire s’est engagée à prendre en considération les réserves, les appréhensions et les propositions des syndicats». Il tient également à souligner que « ce qui est important pour nous en tant que syndicat c’est que la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’APN a pris la responsabilité d’écouter le point de vue des syndicats et a conscience que « nous refusons catégoriquement que ces deux projets de lois passent au Parlement dans leur mouture actuelle».

Cet engagement de la commission parlementaire de prendre en compte les propositions des syndicats, quant aux deux projets de loi, a également été salué par Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP). Il précise qu’« en tant que syndicat, on s’est également engagés avec les membres de la commission à remettre des documents dans lesquels nous contestons la majorité des articles des deux projets de loi et présentons des propositions alternatives».

Dr Lyes Merabet tient également à souligner que, lors de la rencontre avec la commission, « nous avons expliqué notre position et dénoncé le fait qu’il n’y a pas eu de discussions ni de concertations avec le ministère du Travail lors de l’élaboration de ce projet de loi. Pourtant, ce dernier s’était engagé au mois de février 2022, oralement et par écrit, que le nouveau projet sur lequel le ministère était en train de travailler sera soumis dès sa finalisation à la concertation avec les partenaires sociaux et notamment les syndicats des travailleurs, mais cela n’a pas été fait».

Le président du SNPSP a insisté sur le fait « que ces deux projet de loi sont une véritable marche en arrière, que ce soit au niveau des libertés syndicales mais aussi par rapport au règlement des conflits et au droit de grève». Ajoutant que « c’est un retour de situation en contradiction flagrante avec l’engagement pris par le président de la République et les assurances du gouvernement depuis un moment pour consolider les acquis démocratiques».

Il rappelle que la CSA a adressé une lettre ouverte au président de la République Abdelmadjid Tebboune afin qu’il intervienne pour « le retrait de ces deux projets de loi et l’ouverture d’un dialogue et d’une concertation responsables avec les partenaires sociaux et les syndicats».

Il annonce également qu’une conférence de presse sera animée, samedi prochain, au siège de l’Unpef où les raisons du rejet de ces deux projets de loi seront abordées en détail.

Pour rappel, la CSA, qui compte 14 syndicats dont des syndicats de la Santé, de l’Education nationale et d’autres secteurs de la Fonction publique, parmi lesquels le SNTE, l’Unpef, le SNPSP, le CLA, le Cnapeste, le Satef, le Snapsy, le SNTFP, le Snapes, le SABSP, a dénoncé, dans un communiqué public, ces deux projets de loi sur l’exercice du droit syndical et sur la prévention et le règlement des contentieux collectifs au travail, appelant à leur retrait et à l’ouverture d’un véritable dialogue de concertation. <