Le ministre des Finances a annoncé la mise en place à court terme d’un mécanisme de ciblage des familles à revenus modestes, préalable à la suppression du soutien des prix sur les produits de large consommation.

En réponse aux inquiétudes des sénateurs, à l’issue du débat sur le Projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a défendu la mesure portant hausse des prix des carburants contenue dans la LFC 2020, adoptée par les deux chambres du Parlement, en dépit de l’opposition d’une partie des parlementaires à cette disposition. Selon l’argentier du pays, cette hausse aura un effet limité sur le coût d’exploitation des véhicules et permettre de réduire le gaspillage de cette matière essentielle. Dans son argumentaire, il s’est appuyé sur une étude élaborée par le ministère des Travaux publics et des Transports sur l’impact de cette augmentation et qui conclut que ce réajustement des prix des carburants permettra de réduire la surconsommation de cette matière essentielle et de réduire la subvention indirecte de l’Etat à ce produit et d’orienter les consommateurs vers l’utilisation du GPL carburant. Pour nombre de parlementaires, cette hausse des carburants pénalise les consommateurs à revenus modestes ou moyens et risque d’annuler l’augmentation des salaires des smicards (SNMG portée de 18 000 DA/mois à 20 000 dinars/mois) et des salaires des travailleurs percevant entre 20 000 DA et 30 000 DA mensuellement à travers la suppression de l’IRG pour cette catégorie de contribuables prévue par la LFC 2020.

A rappeler que le texte adopté par le Parlement prévoit une hausse de 2,38 dinars par litre à la pompe pour les essences normale, super et sans plomb et 3,75 dinars pour le gasoil. De manière plus précise, le litre d’essence normale à la pompe passera à 41,32 dinars le litre contre 38,94 dinars auparavant, soit +6,1%, l’essence super à 44,35 dinars contre 41,97 dinars, soit une hausse de 5,7%, l’essence sans plomb à 44 dinars contre 41,62 dinars (+5,7%), le gasoil à 26,63 dinars contre 23,03 dinars (+15,5%). Le litre de GPL carburant à la pompe est maintenu à 9 dinars. Cette hausse entrera en application ce mois de juin et pour une durée de 7 mois, c’est-à-dire jusqu’à fin décembre 2020. Le législateur mentionne que cette augmentation des prix des carburants entre dans le cadre de la réforme en matière de tarification des carburants, entamée en janvier 2016 à travers le réajustement des marges par décision de l’Agence de régulation des hydrocarbures et la révision des taxes TPP (taxe sur les produits pétroliers) et TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Finalité, parvenir à moyen terme à des prix économiques. Traduire, à des prix réels ou respectant la vérité des prix, c’est-à-dire sans subventions. En ce sens, il s’agit de la quatrième augmentation des prix des carburants depuis 2016. Le litre d’essence sans plomb ou super à la pompe connaît une hausse d’environ 40% en quatre ans.

Une agence nationale pour le ciblage des familles à revenus modestes

A cet égard, à une question sur la réduction des subventions posée par un sénateur, le ministre des Finances a indiqué que le gouvernement s’attelle à la mise en place à court terme d’un mécanisme de ciblage de ces subventions afin de rationaliser les dépenses publiques et de faire preuve d’une meilleure équité et, partant, de parvenir à une politique de subvention plus efficace en matière de lutte contre le gaspillage et la contrebande. En clair, il convient de rappeler ici que la mise en place de cet instrument est un préalable à la mise en oeuvre de la mesure portant suppression des subventions des produits de large consommation tels que le lait, le blé, la farine, la semoule, l’électricité, le gaz et l’eau. Cette levée du soutien de l’Etat aux prix de ces produits induira une augmentation de leurs prix. Ce qui pénalisera particulièrement les ménages à faibles revenus. Pour protéger le pouvoir d’achat de cette frange de la population, une aide financière de l’Etat est attribuée à chaque ménage dans cette catégorie à titre de compensation à cette augmentation importante des prix. Le problème qui s’est posé depuis plusieurs années est l’identification de ces familles à revenus modestes à travers un mécanisme de ciblage. Annoncée depuis plusieurs années, la mise en place de cet instrument ne s’est pas matérialisée sur le terrain. Le gouvernement Djerad semble plus décidé à concrétiser cette mesure à court terme. Mais Abderrahmane Raouya ne fixe pas d’échéance quant à la mise en place du mécanisme de ciblage. Il a annoncé en ce sens la création d’une agence nationale chargée de la mise en oeuvre du système de ciblage et d’indemnisation des familles qui seront impactées par la suppression des subventions, placée sous tutelle du ministère des Finances. Il faut savoir que la mise en place de ce mécanisme bénéficie de l’assistance technique de la Banque Mondiale. Il a ajouté que le ministère de l’Intérieur travaille à l’élaboration d’un fichier national contenant toutes les informations sur les familles. Autre préalable, le ministre des Finances indique qu’une campagne de communication sera lancée pour accompagner la mise en oeuvre de cette réforme portant réduction des subventions, afin de convaincre les citoyens.

Le ministre des Finances reconnaît, cependant, les difficultés à mettre en oeuvre cette suppression de subventions. «Compte tenu de sa complexité et de son caractère sensible sur le plan socio-économique, la mise en place de ce mécanisme prendra du temps et nécessite l’adoption d’une approche scientifique et globale de la réforme à même d’en limiter l’éventuel impact négatif sur les citoyens». Ce qui laisse entendre qu’en attendant, le gouvernement penche pour une augmentation modérée et progressive des produits subventionnés, probablement à partir de 2021. L’état des finances publiques serait à l’évidence un accélérateur ou ralentisseur de cette réforme. Sous pression du fait de la situation financière actuellement tendue, due au double choc de la crise sanitaire et de la chute brutale des prix du pétrole, le gouvernement Djerad tente de lancer cette réforme sans visibilité toutefois sur le timing de mise en oeuvre de cette suppression des subventions dont le poids sur le budget de l’Etat devient de plus en plus insoutenable. Les subventions directes et indirectes représentent l’essentiel des transferts sociaux qui se chiffrent à 1 797 milliards de dinars dans la LFC 2020, soit près de la moitié du budget de fonctionnement de l’Etat. <