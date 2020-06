La grogne contre Sonelgaz incite sa filiale de distribution à revenir à son système de relève et de facturation traditionnel. En raison de la crise sanitaire, explique-t-elle dans un communiqué, jeudi dernier, la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg) a eu recours à l’estimation automatique des niveaux de consommation de ses abonnés. Elle abandonne cette façon de faire dès le mois de juillet, annonce-t-elle dans le même communiqué.

«Le recours à l’estimation automatique des niveaux de consommation de chaque client» s’est basé «sur la période de référence conformément au décret 95.10, et après consultation de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), et ce, afin d’éviter un éventuel cumul des factures de consommation», indique la Sadeg. Elle précise que «les mesures préventives adoptées, dont le recours à la mesure de l’estimation automatique des niveaux de consommation, interviennent dans le cadre des facilitations mises en place en cette conjoncture exceptionnelle provisoire et seront levées dès la sortie de crise pour revenir au système de facturation initial en juillet».

Face à la colère d’un grand nombre de clients qui se sont plaints de factures anormalement salées et qui se sont rués par dizaines sur les guichets, la société affirme qu’elle veillera à réserver «un traitement équitable et correct à tous les clients». Elle s’engage également sur «la possibilité de rectification immédiate des factures faisant objet de litige, si la réclamation est fondée et en se référant à la réalité du relevé de consommation».

La société ajoute que l’abonné au réseau «peut bénéficier d’un paiement par facilité des factures de consommation, en se présentant auprès des agences commerciales ouvertes de 08H à15H». «Le client peut aussi effectuer le paiement sur le site de la Sadeg ou auprès de ses 378 agences commerciales réparties à travers le territoire national ou des bureaux de poste», ajoute-t-elle.

Cette affaire de facturation automatique a pris une tournure politique et fait réagir le ministre de l’Energie. Jeudi, Mohamed Arkab a rassuré sur le fait que Sonelgaz et sa filiale Sadeg étudiaient des «solutions de facilitation» pour le règlement des factures d’électricité et de gaz. Sonelgaz est une entreprise économique qui doit percevoir les montants des factures de ses clients pour pouvoir préserver son équilibre financier, a-t-il fait remarquer, ajoutant que «la décision sera prise en étudiant tous les aspects».

Le ministre a expliqué que la période de confinement a vu l’augmentation de la consommation d’électricité et de gaz et l’accumulation des factures de nombre de clients. A ce titre, il a demandé à étudier les différentes solutions envisageables pour que les factures en suspens soient réglées, assurant que «les solutions retenues seront en tout état de cause dans l’intérêt du citoyen».

Articles similaires