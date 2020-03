Confronté à une situation inédite, le monde de la culture innove dans sa communication depuis le 11 mars dernier, afin de maintenir le lien avec son public. Ainsi, suite à l’instruction du ministère de la Culture, qui a accompagné l’ordre de la fermeture des espaces culturels, de recourir au maximum à la communication via internet et les réseaux sociaux, le Théâtre national algérien (TNA), l’emblématique lieu de culture dans la capitale, a très rapidement réagi en réorganisant le travail de ses équipes.

Par Nadir Kadi et Fadila Djouder

L’objectif est de proposer « des programmes quotidiens », des « pièces anciennes ou récentes », mais aussi des forums de discussion, sur la page Facebook ainsi que sur la chaîne Youtube du TNA », nous explique-t-on.



En effet, institution déjà présente sur les réseaux sociaux, l’un de ses responsables Boubakeur Sekini nous précise que la situation exigeait aujourd’hui de se réorienter vers une « activité virtuelle » en privilégiant quatre éléments. Il s’agit d’un programme de diffusion d’oeuvres produites par le TNA, une programmation pour enfants, de concours mais aussi l’organisation d’espaces de discussions en faisant appel à des spécialistes du domaine. « A chaque fois un thème sera suggéré à l’un de nos intervenants, spécialistes artistes ou académiciens… qui pourra interagir avec le public. C’est bien sûr ouvert à tout le monde et l’occasion d’échanger avec des artistes et spécialistes du théâtre », précise le responsable. Quant aux programmes de diffusion des pièces de théâtre, que le public pourra découvrir sur la chaîne Youtube du TNA, il s’agit « des productions du TNA que nous diffuserons sur les plateformes d’échange vidéos et, bien sûr, cela ouvre un espace de commentaires. En fait, nous avons déjà établi un premier programme de partage quotidien jusqu’au 3 avril, nous ajouterons le matin une œuvre pour les enfants et le soir pour le grand public ».

Boubakeur Sekini nous indique, par ailleurs, que le TNA lance un concours d’écriture théâtrale à destination des enfants, le sujet étant « d’écrire un texte à propos de la prévention face au virus et comment s’en protéger », les participants entre 6 et 16 ans sont dès aujourd’hui invités à rédiger « un texte d’une dizaine de lignes » qu’ils devront envoyer au TNA sous forme écrite et sous forme audio (pas plus de 10 minutes), les vainqueurs remporteront des coffrets consacrés aux pièces du patrimoine théâtral, ainsi que « d’autres encouragements». Le Théâtre national algérien reste ainsi très actif et l’intégralité de ses équipes est mobilisée « à distance » ou en alternance quand la situation l’exige. « Nous travaillons principalement par Internet, téléphone, le but est de limiter au maximum la présence dans les bureaux (…) Mais tout le monde est mobilisé. La permanence et l’administration sont assurées », nous précise-t-on.



Quant à la bâtisse en elle-même, une opération de désinfection a été lancée mercredi dernier, le TNA a communiqué sur le sujet en publiant des photographies encore inimaginables il y a quelques semaines, et où l’on peut voir des agents pulvérisant des produits désinfectants sur la scène et entres les rangées des sièges des spectateurs. « Dans la journée de mercredi nous avons désinfecté la salle et les différents espaces du théâtre, qui restera fermé jusqu’à nouvel ordre », explique le responsable.



Premier Forum virtuel dédié à la formation artistique et théâtrale

Le premier forum dédié à la « formation artistique du quatrième art en Algérie », a été animé, jeudi dernier, par le maître de conférences en arts dramatiques Habib Boukhelifa, et cela dans le cadre des nouvelles activités sur internet, organisées par le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), sur leur groupe Facebook « TNA Forum ». Sur ce sujet, l’intervenant souligne d’emblée qu’« il y a une mentalité au milieu de la pratique théâtrale et parmi le grand public que le talent est suffisant pour faire de la représentation théâtrale un spectacle intéressant et que nous n’avons pas besoin d’étudier ce domaine et de prêter attention à la formation. C’est une grave erreur qui n’aide pas à hausser l’art scénique à un niveau esthétique élevé et ne porte aucune idée brillante de créativité ».

Il expliquera aussi que l’art théâtral s’est tenu depuis sa création à deux niveaux. «premièrement, comme un texte littéraire qui a une extension dans les études littéraires et linguistiques, et ensuite comme une présentation artistique sur la scène, ses événements ont lieu à un moment précis dans le temps en passant par tous ses autres vocabulaires artistiques, y compris la représentation, la scénographie, la musique, la danse, les costumes, etc.» a-t-il expliqué. Selon Habib Boukhelifa «le phénomène théâtral a rendu le théâtre complexe dans sa structure et ses fondements, ce qui oblige le praticien, qu’il soit acteur, écrivain ou metteur en scène, à utiliser tous les outils cognitifs, critiques et esthétiques pour contrôler la construction des éléments de présentation qui se terminent par le spectacle, qui à son tour est présenté au public ».

Il poursuit que «la dialectique du mouvement entre le trio fondateur de la nécessité de l’art théâtral (le texte, le comédien et le public) nécessite l’utilité de connaître les programmes de formation et d’enseignement pour le domaine des arts théâtraux dans le champ de la pratique et ainsi relier l’expérience à la recherche universitaire et lui donner une profondeur de pratique cognitive qui nous permet de contourner le clonage, la médiocrité et les idées naïves». Il mettra également en relief le fait qu’il incombe à chaque pratiquant de lire un ensemble de théories majeures qui établissent l’art théâtral et de le lire avec des outils méthodologiques modernes afin d’explorer la capacité de l’enrichir dans le domaine de la pratique dans le monde arabe, et en particulier en Algérie.

L’animateur de ce premier Forum du TNA, organisé dans le contexte du coronavirus, précise que « la connaissance de l’équilibre expérimental et théorique de l’art théâtral passe inévitablement par les programmes et ses différentes écoles en raison de la nature complexe de l’art théâtral, de l’art complexe, de l’art multiple, de l’art de la parole et de l’art de l’action et du mouvement ». Selon l’interlocuteur « le développement de l’art théâtral, la complexité de son parcours et la richesse de ses expériences ont imposé la formation à travers ses méthodes et outils de laboratoire appliqués, une nécessité indispensable ». Il affirme dans ce contexte que « le talent seul ne suffit plus, mais la formation et la spécialisation sont devenues parmi les caractéristiques les plus importantes de l’art théâtral ».

Habib Boukhelifa, est enfin revenu sur l’importance de la composition théâtrale, le programme d’études adopté par les instituts et universités, la formation théâtrale, ainsi que la relation entre la formation théâtrale et la pratique. Pour conclure, il a également abordé l’importance d’explorer les domaines de connaissances, d’esthétiques, d’interventions et de caractéristiques que la formation produit, qu’elle soit à court terme ou académique. »