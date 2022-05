Depuis la démission de Mouldi Aissaoui et Amar Bahloul, les membres du Bureau Fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) partent l’un après l’autre. Le dernier était Rachid Gassmi qui a décidé de renoncer à son poste hier. Ainsi, il ne reste que 6 membres sur les 13 du BF. Cela veut dire que ce dernier doit être automatiquement dissout comme le stipule la réglementation. Ainsi, Charaf-Eddine Amara, président de la FAF, ne peut plus soumettre de décisions d’ampleurs à un vote du BF puisque le quorum ne sera jamais atteint. La convocation de l’Assemblée générale élective s’impose d’elle-même.

Par Mohamed Touileb

Est-ce que cela forcera la main à Amara pour renoncer à rester en poste même s’il avait annoncé sa démission deux jours après la non-qualification de l’Algérien en Coupe du Monde 2022? Ce scénario est le seul à se profiler. En effet, 48 heures après la défaite des « Fennecs » face au Cameroun au stade Mustapha-Tchaker le 29 mars dernier, le successeur de Kheireddine Zetchi avait annoncé qu’il était démissionnaire au même titre que son BF puisque l’élection s’était faite par liste.



La loi 13-05 restreint le champ de manœuvre d’Amara

Sauf que les Aïssaoui et Bahloul voulaient déjà profiter de cette situation pour se replacer et rester sans emboîter le pas à Amara qu’ils voulaient envoyer seul au purgatoire. Dès lors, ce dernier a manœuvré pour neutraliser les « insurgés » et les mettre hors d’état de nuire avant de s’en aller. La suspension prononcée à l’encontre d’Aïssaoui et Bahloul a fini par les pousser à s’en aller. Et suite à ça, d’autres membres ont suivi dont Rachid Gasmi qui était le dernier à laisser son siège au sein du BF pour laisser 6 personnes seulement en poste. Insuffisant pour que le bureau statue dans l’avenir pour des décisions importantes. En tout cas, les nouveaux statuts de la FA, qui seront bientôt amendés lors d’une Assemblée générale extraordinaire, ainsi la loi 13-05 qui régit le sport en Algérie requièrent un quorum pour le fonctionnement dans toutes les fédérations avec la présence des ¾ des membres. Là, on est clairement en dessous.



L’incapacité à former un Comité d’urgence

D’ailleurs, Amara ne peut même pas former un Comité d’urgence (composé du président et 2 autres membres) que lui permettaient les statuts de la FAF dans leur alinéa 42.D. Ainsi, bien que les décisions du comité d’urgence entrent en vigueur avec effet immédiat, « elles doivent être confirmées par le Bureau Fédéral lors de sa séance suivante ».

Sachant que le BF ne peut plus statuer, cette alternative devient caduque pour Amara qui n’a d’autres choix que de continuer de gérer les affaires courantes de l’instance avant l’Assemblée générale élective préalablement fixée pour le 09 juin prochain. Même s’il a entretenu le flou autour de son envie de rester ou s’en aller, le PDG de Madar Holding voit son avenir s’assombrir avec le départ de Gasmi.