Par Ziad Abdelhadi

Après la découverte le 06 octobre dernier d’un foyer de grippe aviaire hautement pathogène (GAHP) à virus A(H5) dans un élevage de volaille situé dans la wilaya de Médéa, décimant 35 800 poulets de chair, et le reste, soit 1 700 sujets abattus comme l’exige le protocole sanitaire dans un tel cas, la Direction des services vétérinaires (DSV) auprès du ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’est vite attelée à prendre les mesures de police sanitaire indispensables. Cette information a été confirmée officiellement, vendredi dernier, par l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

Selon des sources proche de la DSV, le niveau de vigilance « s’est élevé ces dernières semaines » dès lors où « l’approche de l’automne est une période à risque du fait de la baisse des températures et du début des migrations d’oiseaux. Aussi il devient impératif aux aviculteurs de renforcer la surveillance de leurs élevages et aux vétérinaires de veiller à la mise en place des mesures de protection des élevages avicoles ».

Faut-il rappeler que l’Algérie n’en est pas à son premier de GAHP/HN5). En effet, un foyer de même type a été découvert, en février 2021, dans un élevage de volailles privé à Aïn Fakroun dans la wilaya d’Oum El Bouaghi où 51 000 volailles ont été décimées. C’est pour dire que cette pandémie est à prendre au sérieux notamment en cette période où la grippe aviaire frappe généralement en automne et en hiver, car c’est en ces deux périodes que les oiseaux sauvages migrateurs infectés venant du Nord élisent domicile dans les zones humides du pays. Une donne qu’on ne saurait sous-estimer à partir du moment où l’on apprend de la WOAH que de nombreux foyers de grippe aviaire ont été signalés dans des pays, point de départs d’oiseaux migrateurs comme, par exemple, la Belgique, la Norvège et la Russie.

De plus, si l’on se réfère à un rapport de WOAH, la vigilance chez nous est à élever d’un cran. On lit en effet qu’en Europe, 11 pays ont émis au moins un signalement concernant un foyer de GAHP à virus A(H5N1). Il s’agit de l’Allemagne, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de la Russie. Toujours dans ce même sillage, cette même source informe qu’au cours des dernières semaines, la France est le pays qui a fait le plus grand nombre de signalements (99 nouveaux foyers).

En Afrique, des foyers ont été signalés en Afrique du Sud, au Cameroun et au Nigeria, l’épizootie semblant particulièrement active au Nigeria avec 29 nouveaux foyers notifiés. En somme, et compte tenu de la position géographique du pays vis-à-vis de nombreux pays, où il a été signalé des foyers de contamination, cela devient une préoccupation pour notre filière avicole en raison des ravages que peut causer cette pandémie aux élevages et par ricochet les restrictions commerciales. Autrement dit une offre en viande blanche en total déclin.

Il convient de savoir que la grippe aviaire est une maladie virale qui sévit chez les oiseaux, et dont le taux de mortalité est très élevé chez les oiseaux d’élevage, explique l’Institut Pasteur. Précisant que « si la plupart des virus aviaires n’affectent pas l’homme, certains sous-types parviennent parfois à franchir la barrière des espèces. C’est le cas du virus H5N1, pathogène pour l’homme et présent en Asie. Cette même source précise par ailleurs : « Pour l’heure, la transmission du virus ne se fait que de l’animal à l’homme, mais les autorités sanitaires redoutent une évolution du virus vers une forme transmissible d’homme à homme, porte ouverte à une pandémie », rassure la même Institution.

Rappelons enfin que le virus de la grippe aviaire H5N1 a été repéré pour la première fois en 1997, lors d’une épidémie à Hong Kong, causant la mort de six personnes. Il est réapparu fin 2003, provoquant d’abord des épizooties – maladies touchant uniquement des espèces animales – chez les volailles dans plusieurs pays d’Asie, suivies des premiers cas humains.

