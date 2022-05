Le président de l’Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, Reda Belkacemi, a annoncé que le ministère de l’Industrie pharmaceutique a pris des mesures supplémentaires pour augmenter les programmes d’importation et soutenir la production locale d’insuline pour contrer les fluctuations de sa disponibilité sur le marché national.

Par Sihem Bounabi

Il a souligné en effet que «ces mesures visent à mettre un terme à la pénurie et à la fluctuation de l’approvisionnement en insuline du marché national». Il a également déclaré que des programmes d’importation d’insuline ont également été accordés et les quantités importées ont augmenté par rapport aux taux de consommation normaux. En précisant que «nous consommons environ 2 400 000 unités d’insuline rapide. Afin d’éviter la pression sur l’insuline, le programme d’importation pour cette année 2022 prévoyait l’importation de 3 millions d’unités».

Il a noté que la disponibilité de l’insuline en Algérie est au cœur d’une polémique, ces derniers jours, entre le laboratoire Novo Nordisk qui, dans un droit de réponse, a qualifié «d’allégations» les accusations «de lobbying à des rétentions d’insuline et de mauvaise volonté flagrante dans sa lenteur à la concrétisation du projet de production de son insuline fabriquée localement avec le groupe Saidal» faites par le ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique est revenu à la charge, il y a quatre jours, en affirmant qu’» il se réserve le droit d’user de toutes les mesures et voies prévues par la législation et la réglementation en vigueur à l’encontre de toute personne physique ou morale qui «useraient de diffamation, de manipulation de l’opinion ou de lobbying contraires aux intérêts de l’économie nationale et de la préservation de la santé de nos concitoyens».

Le ministère relate dans ce long communiqué détaillé les différentes procédures ainsi que les points qui l’opposent à ce laboratoire, en affirmant qu’» une mise en demeure a été notifiée par l’Inspection générale du ministère de l’Industrie pharmaceutique à Novo Nordisk en date du 31 janvier 2022, suite à la «rétention d’insuline» en plus des «convocations multiples de la direction technique de Novo Nordisk par la direction de la régulation et la direction de la veille stratégique, l’enjoignant à déposer les programmes d’importation en 2021 et à les réaliser en 2022, afin de s’assurer de l’approvisionnement du marché national».

Et d’ajouter que «les programmes d’importation ont été soumis à attestation de régulation, toutes signées une fois déposées».

Il ajoute sur la confirmation de la rétention d’insuline dudit laboratoire que de «nombreux procès-verbaux de l’Observatoire national sur la disponibilité attestant le phénomène de rétention et de tension persistante, tel que relevé par les acteurs du marché, ont été établis en plus des dénonciations officielles au ministère de l’Industrie pharmaceutique par l’Association des distributeurs pharmaceutiques (Adpha) sur la vente concomitante systématique pratiquée par les services commerciaux dudit laboratoire».

Concernant le projet de production avec Saidal, le communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique rappelle que «pour n’avoir pas respecté ses engagements en termes de production d’insuline en Algérie Novo nordisk avait été interdit d’importation entre 2001 et 2003». Il a ensuite fallu attendre 2012 pour que Novo Nordisk signe un contrat avec Saidal pour produire les insulines Novo nordisk dans l’unité où Saidal produit de l’insuline (Insudal) en flacon depuis 2006. Mais selon le ministère, «non seulement plus aucune production d’insuline ne sera réalisée sur ce site mais Novo Nordisk reprendra le marché PCH de Saidal par de l’importation».

En 2019, de nouveau, un mémorandum d’entente est signé pour une joint-venture Novo Nordisk/Saidal pour une unité de production d’insuline à Boufarik. En 2022, «plus de 23 ans après ses premiers engagements, aucune production d’insuline n’a été réalisée par Novo Nordisk en Algérie», affirme le communiqué.

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique ajoute que, «suite aux multiples réunions organisées depuis 2020 et les différents rapports de Saidal, qui font ressortir que «des exigences de Novo Nordisk sont économiquement et réglementairement inacceptables par Saidal, notamment en s’arrangeant une majorité absolue et en proposant à Saidal une position de faire-valoir avec des parts minoritaires non bloquantes, vouant ainsi à l’échec cette joint-venture».

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a, en réunion, relevé et opposé officiellement, en présence de Saidal, tous ces dépassements et ces incohérences.

De plus, il a été exigé aux laboratoires Novo Nordisk d’approvisionner plus régulièrement le marché en application de son programme d’importation, d’instruire ses services commerciaux à l’effet d’interdire les pratiques de vente concomitante et de rétention de produits et de clairement se déterminer sur sa volonté d’adhérer à la politique pharmaceutique nationale, notamment à travers une joint-venture équilibrée avec Saidal. <