La 10e édition du festival culturel de musique et chanson chaouies de Khenchela se tiendra du 10 au 13 septembre prochain, a-t-on appris lundi auprès du commissariat du festival. Le festival culturel local de la musique et chanson chaouies, qui devait se tenir du 20 au 23 août, a été reporté au 10 septembre prochain, par le commissariat de cette manifestation sur décision du ministère de tutelle, et ce, en solidarité avec les victimes des incendies qui ont touché le mois d’août dernier plusieurs wilayas du pays. Après 5 ans d’interruption, la 10ème édition du festival sera marquée par la participation de 30 artistes, dont la majorité des jeunes issus des wilayas de Khenchela, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et de Biskra, et qui animeront les soirées de cet événement culturel organisé au niveau de la place Chahid Abbas Laghrour en plein centre ville du chef-lieu de wilaya, ainsi qu’à la cinémathèque de la ville de Khenchela, a indiqué le commissaire du festival, Abdelouahab Benzaim. En marge de cette édition, des ateliers de formation ont été programmés au profit des jeunes chanteurs, qui seront encadrés par des spécialistes de la chanson et musique chaouies, ainsi qu’une conférence intitulée «Le rôle de la chanson révolutionnaire dans l’enrichissement du chant chaoui», a-t-il ajouté. Un juré composé de quatre (4) membres suivra de près les soirées de cette édition, a relevé le commissaire du festival. Le chanteur vainqueur de la première place de la 10ème édition du festival local culturel de musique et chanson chaouies sera qualifié pour participer au festival culturel national de chant et musique amazighs, prévu en novembre prochain à Tamanrasset, a-t-on appris de même source.

