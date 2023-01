Tout le monde se souvient du «DelortGate» en équipe nationale. Après avoir signé à l’OGC Nice à l’été 2021, le joueur avait demandé à être exempté de ses engagements avec l’équipe nationale. S’en était suivie la colère du sélectionneur Djamel Belmadi. Ce dernier n’envisageait même pas de le rappeler avant de se raviser en le convoquant pour la date FIFA de septembre. Si les choses ont repris leur cours normal avec les «Verts», la situation de Delort chez les Niçois n’est pas confortable. En effet, l’attaquant désire même s’en aller dès le mercato hivernal. Des raisons financières le poussent à envisager un départ.

Par Mohamed Touileb

D’après les derniers rapports médiatiques, la relation entre Andy Delort et l’OGC Nice n’est plus au beau fixe. En effet, on évoque des tensions entre la direction azuréenne et le joueur pour une histoire de revalorisation salariale. A 31 ans, l’attaquant pourrait se laisser tenter par un défi dans les pays du Golfe où il a une touche assez sérieuse en Arabie saoudite où les clubs sont plus que jamais tournés vers le marché européen.



Potentiel rival de CR7 ?

Dès ce janvier, Delort pourrait changer de club même si son contrat actuel avec le «Gym» court jusqu’en juin 2024, Comme l’indique les médias français, l’ex pensionnaire du Montpellier HSC, recruté contre un chèque de 10 millions d’euros la saison passée, a longtemps attendu une revalorisation salariale promise en fin de saison dernière. Problème : il ne l’a toujours pas obtenue. Et cela vient s’ajouter à des raisons techniques. En effet, le natif de Sète ne serait pas emballé par la manière dont le nouvel entraîneur Lucien Favre, successeur de Christophe Galtier qui a insisté pour la venue de Delort, l’utilise. Les deux données jumelées, on converge donc vers un divorce. Et la suite de sa carrière pourrait être hors de la France puisque Al-Hilal (Arabie saoudite) y voit une recrue idéale pour renforcer son attaque. Le championnat saoudien pourrait connaître une arrivée majeure de joueurs européens. Surtout après que Al-Nassr FC a signé Cristiano Ronaldo.



Statut menacé avec l’EN ?

Par ailleurs, on peut mentionner que Delort n’est pas réputé pour être regardant sur l’aspect purement sportif. On peut rappeler qu’il n’a pas dit non à une expérience (ratée) au Mexique (Tigres de Monterrey) en 2016 alors qu’il n’avait que 25 ans. Finalement, il n’a fait qu’une pige de quelques mois là-bas avant de décider de revenir en Europe. A l’époque, sa marge de manœuvre était large.

Aujourd’hui, à 31 ans, toute démarche qu’il entreprendra sera à considérer. On n’ira pas jusqu’à dire qu’un départ vers le Golf amenuiserait ses chances d’être appelé par Belmadi. Mais Delort est clairement face à une décision cruciale que ce soit pour son avenir en club ou en équipe nationale.