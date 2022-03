Les perturbations météorologiques marquées par de fortes rafales de vent qui se sont poursuivies durant la nuit de mardi à mercredi ont été à l’origine du décès d’une deuxième personne, dans la wilaya de Blida cette fois-ci, après celle enregistrée la veille dans la wilaya de Relizane.

PAR INES DALI

Il s’agit d’«une personne morte par électrocution», a indiqué, hier, un responsable de la Protection civile dans cette wilaya. «Le décès a été enregistré à 7h45, au niveau de la commune de Béni Tamou. La personne a été électrocutée à la suite d’une chute de câbles de moyenne tension. Sa dépouille a été transférée à l’hôpital Frantz-Fanon», a-t-il précisé à la Radio nationale.

En plus de la perte de deux vies humaines suite aux violents vents, les rafales accompagnées de soulèvement de sable ont conduit également à une réduction de la visibilité et engendré d’autres perturbations ayant touché notamment les transports ferroviaire, aérien et hier maritime, en plus d’incendies, de chute d’arbres et de poteaux électriques, entre autres dégâts signalés.

A l’instar d’autres wilayas du pays, notamment celles de l’Ouest et du Sud-Ouest et celle du Centre par la suite, Blida n’a pas connu une nuit de tout repos suite aux vents forts qui ont atteint parfois atteint les 80 km par heure. «Durant les dernières 24 heures, 57 interventions ont été effectuées par la Protection civile, au cours desquelles sept personnes ont été secourues suite à des accidents divers causés par les vents violents qui ont balayé la wilaya depuis avant-hier, lundi», a indiqué la Protection civile dans un communiqué publié hier.

En outre, «sept incendies ont été éteints à travers plusieurs lieux de la wilaya, 42 intervention ont été effectuées pour les chutes d’arbres au niveau des routes des zones urbaines et des autoroutes, ainsi que d’autres interventions concernant des chutes de murs dans le milieu urbain, des chutes de balcons, de panneaux publicitaires et de panneaux de signalisation routière», a-t-elle ajouté. De nombreuses autres wilayas ont enregistré, entre autres, des perturbations dans l’alimentation électrique. Dans un bilan des journées du 14 et 15 mars, soit lundi et mardi, Sonelgaz a indiqué avoir recensé «382 pannes au niveau des poteaux électriques à travers 33 wilayas». Ce qui a nécessité la «mobilisation de plus de 700 agents d’intervention pour réparer les pannes et rétablir l’électricité à plus de 66.000 clients», selon la compagnie qui rappelle à sa clientèle la mise à disposition de son centre d’appel pour signaler toute panne.

Le voyage par bateau Oran-Alicante reporté à dimanche prochain

Les transports ont également été impactés et après la perturbation de l’aérien de et vers les wilayas du sud du pays, c’est autour du maritime avec le report d’une desserte vers l’Espagne. La Société nationale de transport maritime de voyageurs (SNTMV) a annoncé avoir reporté la ligne Oran-Alicante, qui était prévue aujourd’hui jeudi. «En raison des mauvaises conditions météorologiques et des fortes vagues en Méditerranée, il a été décidé de reporter le voyage du navire ‘’Algérie 2’’ du port d’Oran vers le port d’Alicante, qui était prévu le jeudi 17 mars, au dimanche 20 mars», a indiqué la compagnie, hier, dans un communiqué.

Le transport ferroviaire n’a, par ailleurs, pas été complètement rétabli. De nombreuses lignes demeurent hors service jusqu’à nouvel ordre et les travaux se poursuivent pour leur rétablissement. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué, hier, que «les travaux de réparation des installations électriques de la voie (la caténaire) qui alimente les trains de la banlieue d’Alger, et qui ont été endommagés suite aux rafales de vent qui ont touché la région Centre durant les deux derniers jours, sont toujours en cours».

Dans un communiqué publié sur sa page facebook, elle a précisé que les travaux de réparation des installations électriques de la voie ferrée qui alimente les trains de la banlieue d’Alger, endommagés suite aux rafales de vents, se poursuivaient.

Les trains vers l’Ouest à l’arrêt

Il y a lieu de noter que le transport ferroviaire pour ce qui est de certaines grandes lignes en partance d’Alger est resté fortement perturbé. Dans ce sens, la compagnie nationale a fait savoir que «les trains des grandes lignes régionales vers l’ouest du pays sont actuellement à l’arrêt», tout en assurant à la clientèle qu’elle s’attèle à «mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour rétablir la situation normale dans les plus brefs délais».

Quant à la circulation des trains de banlieue en partance d’Alger vers Blida, elle était limitée à la gare de Boufarik, du moins jusqu’à la matinée d’hier. Concernant d’autres lignes de et vers Alger, à savoir celles vers Boumerdes, Thénia et Tizi Ouzou et les trains de l’aéroport international d’Alger, ainsi que les trains entre Alger et Zéralda, ils continuent à circuler normalement, selon la SNTF.

Les perturbations météorologiques gagnent 11 wilayas de l’Est et du Sud

Les perturbations météorologiques ont, par ailleurs, gagné d’autres régions du pays. Une alerte météo a été émise, hier, par l’Office national de météorologie (ONM) qui a placé sous vigilance Orange onze nouvelles wilayas et un bulletin météorologique spécial (BMS) a été émis dans ce sens. «Des vents forts souffleront sur plusieurs wilayas du Sud et de l’Est jusqu’à mercredi soir, avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité», a alerté l’Office dans son BMS.

«Ces vents d’une vitesse de 70-80 km/heure, atteignant ou dépassant parfois 90 km/heures en rafales, souffleront sur les wilayas d’Illizi, Ouargla, Touggourt, El Oued, El M’Ghair, Ouled Djellal, M’sila, Biskra, Batna, Khenchela et Tébessa jusqu’à mercredi à 21 h00», est-il précisé dans le BMS. n