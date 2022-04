Le complexe semoulerie-pâtes relevant du groupe public agro-industriel Agrodiv de Blida englobant deux unités de production de semoule et de pâtes alimentaires a été rouvert jeudi après 20 ans d’arrêt. La capacité de production de ce complexe, employant 200 personnes, est de 150 tonnes/jour de semoule et de 8,64 T/J de divers types de pâtes alimentaires, selon les explications fournies par les responsables de cet établissement au ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, en visite de travail dans la wilaya de Blida. Ce complexe industriel, dont il est attendu une contribution à la couverture de la demande du marché national en la matière, avait entamé son activité en 1964, avant de fermer en 2001, pour diverses raisons. «Sa réouverture, ce jeudi, intervient après une opération de réhabilitation et de renouvellement de ses équipements», a-t-on ajouté sur place. Intervenant à l’occasion, le ministre de l’Industrie a souligné que ce complexe fait partie «de 51 établissements à l’arrêt à travers le pays, qu’il est question de remettre en service, outre 30 autres entreprises en butte à des problèmes financiers, dont la majorité relevant du secteur public», a-t-il indiqué. «L’Etat ne ménagera aucun effort pour trouver des solutions aux différents problèmes et obstacles rencontrés par les investisseurs», a ajouté M. Zeghdar, signalant le règlement, à ce jour, de la situation de 834 projets d’investissement au niveau national ayant permis la création de 30.000 emplois. Le ministre de l’Industrie a, également, souligné les efforts consentis par l’Etat pour consacrer la sécurité alimentaire et énergétique. Un travail dont le résultat se traduit concrètement par le classement de l’Algérie au premier rang africain et au 54e rang mondial, en matière de consécration de la sécurité alimentaire, selon les indicateurs mondiaux, a-t-il fait savoir. M. Zeghdar a, aussi, loué le «rôle d’importance» dévolu à la wilaya de Blida dans la réalisation de cet objectif, considérant qu’elle fait office de «locomotive de l’industrie agroalimentaire en Algérie, en raison de la présence, en son sein, d’un grand nombre d’entreprises spécialisées dans l’industrie agroalimentaire et des pâtes». Le ministre a visité de nombreuses unités ayant obtenu des autorisations d’exploitation, dont une unité spécialisée dans la production de conserves de légumes, fruits, poissons et viandes, ainsi qu’un complexe spécialisé dans le bois et dérivés et une société de production de bandelettes-glycémie. n

