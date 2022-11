Selon la nouvelle analyse de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), publiée jeudi 4 novembre, l’Europe pourrait faire face à un déficit de gaz naturel pouvant atteindre les 30 milliards de mètres pendant l’été 2023 pour le remplissage de ses sites de stockage. Le nouveau rapport – «Jamais trop tôt pour se préparer à l’hiver prochain» : le bilan gazier de l’Europe pour 2023-2024 – montre que les sites de stockage de gaz dans l’Union européenne sont désormais remplis à 95 %, ce qui les place 5 % au-dessus du niveau de remplissage moyen sur 5 ans. Mais le rapport prévient que le coussin fourni par les niveaux de stockage actuels, ainsi que la récente baisse des prix du gaz et des températures exceptionnellement douces, ne devraient pas conduire à des conclusions trop optimistes quant à l’avenir.

Par Kahina Sidhoum

Le processus de remplissage des sites de stockage de gaz de l’UE cette année a bénéficié de facteurs clés qui pourraient bien ne pas se reproduire en 2023, signale l’AIE. Il s’agit notamment des livraisons de gaz par gazoduc russes qui, bien qu’elles aient été fortement réduites en 2022, étaient proches des niveaux «normaux» pour une grande partie du premier semestre de l’année en cours.

L’approvisionnement total par gazoduc de la Russie vers l’UE en 2022 devrait s’élever à environ 60 milliards de m3, mais il est très peu probable que la Russie livre 60 milliards de m3 supplémentaires de gazoduc en 2023 – et – hypothèse ultime- les livraisons russes vers l’Europe pourraient s’arrêter complètement, indique l’AIE.

De plus, la baisse des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Chine au cours des dix premiers mois de cette année a été un facteur clé de la disponibilité accrue de GNL pour l’Europe afin de compenser la baisse des livraisons de gaz en provenance de Russie.

Si les importations chinoises de GNL retrouvent l’année prochaine leurs niveaux de 2021, cela représenterait plus de 85 % de l’augmentation attendue de l’offre mondiale de GNL. Et l’offre mondiale de GNL ne devrait augmenter que de 20 milliards de mètres cubes en 2023, environ un tiers de la croissance provenant des États-Unis. L’augmentation attendue de l’offre mondiale de GNL l’année prochaine représente environ la moitié de l’augmentation moyenne au cours de la période 2016-2019 et bien moins que la baisse probable des livraisons de pipelines russes à l’UE l’année prochaine.

En cas d’arrêt complet des approvisionnements russes en gaz de gazoduc vers l’UE et de reprise des importations chinoises de GNL aux niveaux de 2021, la nouvelle analyse de l’AIE montre que l’Europe pourrait être confrontée à un écart de 30 milliards de mètres cubes entre l’offre et la demande pendant la période clé de remplissage stockage de gaz à l’été 2023. Ce déficit pourrait représenter près de la moitié du gaz nécessaire pour remplir les stockages à 95 % de leur capacité d’ici le début de la saison de chauffe 2023-24.



Appel à l’amélioration de l’efficacité énergétique et au renouvelable..

«Nous sonnons l’alarme auprès des gouvernements européens et de la Commission européenne pour l’an prochain: nous pensons que l’Europe doit prendre des mesures dès maintenant pour éviter les risques d’un manque de gaz en 2023-2024», a lancé le directeur exécutif de l’AIE Fatih Birol, lors d’une conférence en ligne avec quelques journalistes. «Lorsque nous examinons les dernières tendances et les évolutions probables des marchés mondiaux et européens du gaz, nous constatons que l’Europe est appelée à faire face à un défi encore plus difficile l’hiver prochain (2024 ndlr).

«C’est pourquoi les gouvernements doivent prendre des mesures immédiates pour accélérer les améliorations de l’efficacité énergétique et accélérer le déploiement des énergies renouvelables et des pompes à chaleur – et d’autres mesures pour réduire structurellement la demande de gaz. Cela est essentiel pour la sécurité énergétique de l’Europe, le bien-être de ses citoyens et de ses industries, et sa transition vers une énergie propre», a ajouté M. Birol.

Selon Fatih Birol, la hausse sans précédent de la production éolienne et solaire en2022 en Europe aura permis à la région d’éviter de consommer 15 milliards de m3de gaz. «Jusqu’ici l’essor des renouvelables étaient tiré par la lutte contre le changement climatique; mais cette année, la première raison de cette croissance record a été la sécurité énergétique», a-t-il relevé l.

Dans le prolongement du plan en 10 points de l’AIE pour réduire la dépendance de l’Union européenne au gaz naturel russe publié en mars dernier, l’AIE présentera en temps voulu un plan pour sécuriser l’équilibre gazier de l’Europe pour l’hiver prochain, montrant les actions politiques concrètes nécessaires pour assurer le remplissage des sites de stockage à 95 % de leur capacité d’ici le début de la saison de chauffe 2023-24 et réduire structurellement la consommation de gaz pendant l’hiver. n