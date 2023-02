Le président de l’Association «Amane» de protection des consommateurs, Hacène Menouar, a appelé, hier mardi, à professionnaliser les réseaux de distribution afin de réguler l’approvisionnement du marché en produits de base, tout en élaborant une carte agricole pour lutter contre l’informel et la spéculation. «Il est impératif de professionnaliser les réseaux de distribution pour réguler et contrôler l’approvisionnement du marché dont une partie de l’activité est dans l’informel, a indiqué M. Menouar sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio algérienne. Il a recommandé également, pour lutter contre le phénomène de la hausse des prix, de mettre un terme aux intermédiaires informels qu’il a qualifiés de «bandes très bien organisées pour gagner toujours de l’argent que ce soit sur le dos de l’agriculteur, du producteur ou du consommateur». L’intermédiaire est toutefois «efficace» lorsqu’il est «professionnel, contrôlé et suivi», a-t-il soutenu. Le président de l’association «Amane» a estimé, à cet égard, que l’instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la création, cette semaine, d’un dispositif minutieux de veille, chargé de contrôler et de suivre quotidiennement l’approvisionnement du marché en différents produits de base, permettra de «mieux réguler et contrôler» l’approvisionnement du marché en produits de base. Il a considéré que cette instruction s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les spéculateurs qui tentent de saper la stabilité sociale en ciblant le pouvoir d’achat du citoyen, appelant à impliquer les associations des consommateurs qui «peuvent apporter leur expérience dans la surveillance du marché, mais aussi formuler des recommandations et proposer des alternatives». Il a plaidé, en outre, pour la nécessité d’élaborer une carte agricole pour faire face à la demande du marché et stabiliser les prix.

Articles similaires