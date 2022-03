Comme son homologue du Commerce Kamel Rezig, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Mohamed Abdelhafid Henni rassure. L’ensemble des marchés de proximité que compte le pays seront approvisionnés en très larges quantités et de surcroît à des prix abordables aussi bien en produits végétaux frais et animaux pendant toute la période du mois de Ramadhan. Voilà qui pourrait réconforter plus d’un citoyen.

Par Bouzid Chalabi

Pour étayer ses dires, le premier responsable du secteur de l’Agriculture a livré des éléments d’appréciation sur la perspective susmentionnée à l’occasion de son passage, hier, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne III. Ainsi, selon ce dernier, des dispositions ont été déjà prises, notamment l’opération de déstockage de 15 000 tonnes de pommes de terre lancée pour stabiliser le prix du tubercule et faire face à la spéculation. Non sans faire savoir que «la vente directe de la pomme de terre de l’agriculteur au consommateur au prix de 60 DA le kilogramme sera maintenue durant le mois de Ramadhan pour éviter toute tension engendrant une montée des prix de ce légume». A propos du volet production de ce végétal de très large consommation, Henni a fait savoir que la filière pomme de terre va faire l’objet d’une réorganisation avec pour objectif escompté d’éviter les périodes de soudure (octobre et mars), deux périodes durant lesquelles les prix augmentent sensiblement». Ajoutant dans la foulée : «Une initiative rendue nécessaire dès lors où le Système de régulation des produits agricoles de large consommation (Syrpalac) a montré ses limites», a confié le ministre.

En ce qui concerne l’approvisionnement des marchés en viande blanche, là aussi, Henni est formel. Citant la signature d’une convention-cadre entre le Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (Cnifa) et l’Office national des aliments du bétail (Onab) en vue d’assurer la disponibilité des viandes blanches à des «prix raisonnables», a-t-il confié. A propos de cette convention, il a précisé qu’elle va permettre de fixer le prix final du poulet pour le proposer au consommateur au prix de 330 DA le kilogramme. Abondant dans ce sens, le ministre a affirmé que son département travaille «à trouver une solution à même de faire baisser les prix élevés des produits destinés à l’alimentation des volailles (maïs et soja) sur les marchés mondiaux, soulignant que l’Algérie a déjà entamé la production du maïs fourrage. Plus en aval, c’est-à-dire au niveau de la distribution, l’invité de la radio a évoqué la mise en place, durant le mois de Ramadhan, de pas moins de 160 points de vente de viandes blanche et rouge et 500 autres consacrés aux produits laitiers et dérivés, assurés par les entreprises publiques Alviar, Onab, Giplait et Frigomedit. Il a indiqué en outre dans ce même sillage l’installation de 1 200 marchés «El Rahma» durant le Ramadhan en vue de «sauvegarder le pouvoir d’achat du citoyen».

Notons que la question de la disponibilité des produits a été soulevée à la même occasion. Le ministre a précisé que le pays dispose de stocks. A ce titre, il a précisé : «En ce qui concerne le blé dur, le stock est suffisant jusqu’à la fin de l’année 2022.» Par contre, pour «celui du blé tendre, il s’étale jusqu’au mois d’août 2022». Poursuivant dans ce même ordre d’idées, le ministre a rappelé les capacités de stockage des céréales dont dispose le pays «pouvant atteindre les 66 millions de quintaux entre blé dur et blé tendre», a-t-il précisé.

Dernier point abordé, celui de la disponibilité du lait pasteurisé en sachet (LPS) subventionné pendant le mois de Ramadhan. Le ministre a affirmé : «Côté production, le pays détient actuellement un stock suffisant de poudre de lait.» Côté distribution : «Nous avons engagé une mesure pour assurer une meilleure distribution du LPS à travers l’ensemble du territoire et surtout dans les zones d’ombre», a-t-il conclu. <