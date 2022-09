Par Hakim Ould Mohamed

Née de l’hostilité à la Russie, principal fournisseur de l’Europe en gaz, la crise énergétique qui menace le Vieux continent pourrait profiter à l’Algérie qui l’alimente à travers deux gazoducs, le Medgaz et l’Euromed. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Algérie est de plus en plus sollicitée afin d’accroître ses volumes de gaz acheminés à destination de l’UE, une demande à laquelle l’Algérie oppose à ses clients européens la condition de participer à l’effort d’exploration, d’exploitation et de développement de nouveaux projets gaziers.

Les ministres de l’Energie des 27 se sont mis d’accord, vendredi dernier, sur les grandes lignes de leur politique future en matière de stabilisation du marché de l’énergie européen. Les gouvernements estiment que la voie à suivre consiste à limiter les bénéfices exceptionnels des majors activant aussi bien dans les domaines gazier et pétroliers que dans ceux des énergies renouvelables et du nucléaire. Les recettes fiscales générées par les superprofits seront canalisées vers les consommateurs, en particulier les ménages les plus vulnérables. Un consensus semble se dégager sur cette question. D’autres mesures ont été également débattus par les ministres de l’Energie des 27 et la Commission, prenant acte de ces conclusions, devrait rendre publique, mardi, une proposition de loi. Un Conseil extraordinaire devrait se tenir avant la fin du mois en cours pour tenter de l’approuver. L’Union européenne tente d’envoyer un message politique et d’identifier, par la même, des lignes directrices et des lignes rouges quant à sa future politique énergétique face au risque d’une grave crise énergétique à laquelle est confronté le Vieux Continent. A l’issue de la réunion, il semble que les gouvernements de l’UE ne soient totalement opposés à l’idée de plafonner les prix du gaz, mais exigent que des formules claires soient mises sur la table des discussions. C’est la partie la plus délicate de ces négociations entre Européens sur leur future politique énergétique. D’ailleurs, le texte de synthèse rédigé par la présidence tchèque indique que les ministres invitent désormais la Commission à proposer des pistes de travail claires, incluant un plafonnement du prix du gaz. C’est dire qu’aucun consensus n’a été bâti sur l’idée de plafonner les prix ; la menace d’un arrêt total de l’approvisionnement en gaz et en pétrole, proférée la semaine dernière par le Président russe, Vladimir Poutine, semble refroidir les esprits, à l’approche de l’hiver. L’Allemagne et les Pays-Bas étaient très réticents aux mesures radicales de nature à mettre en danger le marché. L’idée de réduire la consommation de 15% avait également provoqué une levée de bouclier à Madrid et à Lisbonne. Cela semble être la partie la plus compliquée techniquement afin de pouvoir construire un consensus sur la politique énergétique de l’UE et ses mécanismes de stabilisation du marché. Pour l’heure, seule la proposition de taxer les superprofits pour redistribuer ce revenu entre les consommateurs semble faire son petit bout de chemin. Du reste, des négociations sont prévues encore dans les jours à venir. Parallèlement à ces tentatives de construire une ligne de défense face à la crise, un activisme diplomatique sans précédent met l’Algérie au centre de l’échiquier gazier européen.



Des va-et-vient et des attentes

De Mario Draghui à Charles Michel, en passant par Emmanuel Macron, un ballet de hauts responsables européens en quête de nouvelles sources d’énergie n’a pas cessé ces dernières semaines. Certes, il s’agit là d’une aubaine incontestable de nature à permettre à l’Algérie de tirer profit de cette crise. Cependant, accroitre les réserves et la production est tributaire d’une hausse inévitable des investissements dans l’amont gazier et pétrolier algérien. Cela est valable pour l’industrie pétrolière et gazière mondiale, durement affectée par les années de crise financière et d’un changement de cap radical en faveur du net zéro. Alors que l’Agence internationale de n’énergie (AIE) martelait sans cesse la nécessité de suspendre l’ensemble des engagements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers, les producteurs mettaient en garde contre l’effet pervers d’une telle décision. Les temps ont changé ; face au risque d’une crise énergétique aigue que provoquerait un probable arrêt des approvisionnements russes, les Européens reprennent les centrales à charbon et investissent dans de nouveaux projets gaziers et pétrolier. C’est le cas du groupe italien ENI, de Total et d’OXY qui ont décidé d’accorder leurs violons afin d’augmenter les capacités de production en Algérie. Un contrat de 4 milliards de dollars a été signé par les trois majors avec le groupe Sonatrach, dont l’objectif est d’accélérer l’exploitation et le développement de nouveaux projets gaziers afin de pouvoir alimenter l’Europe en quantités supplémentaires. Il est indispensable que les Européens contribuent à la relance des investissements en Algérie, d’autant que la nouvelle loi sur les hydrocarbures offre d’importants avantages aux compagnies. En plus de l’enjeu d’accroitre les investissements dans l’amont pétrolier et gazier, l’Algérie lorgne vers le sud où il sera question de s’interconnecter avec le Nigeria à travers un gazoduc, actuellement en construction, baptisé le transsaharien. L’Algérie a achevé la construction sur son territoire la partie du gazoduc qui devra transporter du gaz vers l’Europe depuis le Nigeria en passant par le Niger et l’Algérie. Le taux d’avancement du projet du côté nigérian est de 70%. Le ministre nigérian de l’Energie a indiqué ce week-end que l’enjeu pour son pays était de «développer davantage les ressources gazières durant la décennie en cours. Une grande partie de ces ressources ira en Europe. Nous construisons un gazoduc qui s’étend jusqu’en Europe via l’Algérie, et nous sommes en partenariat avec l’Algérie pour construire ce gazoduc». Le cap est ainsi fixé en faveur de l’augmentation de la production et des capacités de supplémentaires pour les besoins de l’exportation. Il incombe à la partie européenne de jouer le jeu en traduisant en actes leurs engagements à investir davantage en Algérie.

Articles similaires