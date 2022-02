Mise en avant régulièrement pas les autorités du pays, la disponibilité de l’Algérie à soutenir ses partenaires européens en approvisionnements de gaz durant les moments difficiles est réitérée ces derniers jours, notamment depuis le déclenchement militaire russe contre l’Ukraine ayant mis le Vieux Continent face à une rupture quasi inévitable des livraisons russes qui représentent 40% des importations de l’UE en cette énergie.

Par Feriel Nourine

Les gouvernements européens multiplient d’ailleurs les démarches auprès des pays gros producteurs de gaz naturel dans l’espoir de dénicher des volumes susceptibles de combler, ne serait-ce que partiellement, le déficit que leur créerait une rupture des alimentations russes. Il s’agit, en effet, bien plus d’un amortissement du choc gazier que l’Europe a déjà commencé à vivre que de continuer à évoluer avec les mêmes niveaux de consommation sans devoir compter sur la mère nourricière en gaz qu’est la Russie.

Directement ciblée par ces démarches, en sa qualité de troisième fournisseur à l’UE avec 11% de contribution, après la Russie (40%) et la Norvège (16%), l’Algérie multiplie les garanties à l’adresse de ses clients de l’UE. Néanmoins, les hauts responsables algériens, dont le président de la République, ou encore ceux évoluant dans le secteur des hydrocarbures, ne manquent pas de préciser aux partenaires européens que le soutien réitéré ne peut se faire qu’en fonction des capacités du pays à le faire, c’est-à-dire qu’en cas de «production excédentaire».

C’est ce principe que met en avant de nouveau le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, en confirmant que la compagnie nationale d’hydrocarbures demeurera un «fournisseur fiable» de gaz pour le marché européen. «Sonatrach demeurera un partenaire et un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et est constamment disponible et disposée à soutenir ses partenaires de long terme dans le cas de situations difficiles», a assuré M. Hakkar dans un entretien au quotidien Liberté publié hier.

En ce sens, le patron du groupe énergétique national n’a pas écarté le recours au gazoduc Transméditerranéen (reliant l’Algérie à l’Italie) qui dispose de «capacités non utilisées» pour le verser au compte des clients européens dans cette conjoncture de marché bouleversé par la guerre en Ukraine. Ce gazoduc peut transporter jusqu’à 32 milliards de mètres cubes par an, soit quatre fois plus que le gazoduc Medgaz qui alimente l’Espagne.

Le groupe «dispose d’une capacité non utilisée sur le gazoduc Transméditerranéen reliant l’Algérie à l’Italie, qui pourrait être utilisée pour augmenter les approvisionnements du marché européen», a-t-il, en effet, estimé, ajoutant que la contribution de la compagnie en matière d’approvisionnement gazier pourrait s’élargir aux pays non desservis par les gazoducs reliant l’Algérie et l’Europe à travers des ventes GNL.

M. Hakkar a, néanmoins, soutenu que les appoints dont dispose Sonatrach pour mettre plus de gaz dans les exportations vers ses clients européens «restent tributaires de la disponibilité des volumes excédentaires après satisfaction de la demande du marché national» et de «ses engagements contractuels envers ses partenaires étrangers».

Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé sur ce sujet, mardi dernier, à l’occasion du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et la nationalisation des hydrocarbures. Le président de la République a affirmé que l’Algérie était disposée à apporter sa contribution à la sécurité énergétique de ses partenaires.

A une UE qui faisait le forcing pour obtenir plus de gaz de certains parmi ces exportateurs : «Nous sommes disposés à contribuer à la sécurité énergétique de nos partenaires parmi les Etats, à travers la sécurisation de l’approvisionnement en hydrocarbures, notamment le gaz naturel», a dit Tebboune.

Il faut rappeler aussi que l’impossibilité des pays producteurs de gaz à pouvoir pallier les approvisionnements russes de l’Europe, si ceux-ci venaient à cesser, a été assez clairement signifiée lors du tout frais Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) qui s’est tenu à Doha la veille du déclenchement de l’offensive russe en Ukraine. Dans la capitale qatarie, les membres du FPEG avaient annoncé ne pas disposer de capacités suffisantes pour augmenter rapidement le niveau d’approvisionnement de l’Europe. A l’issue du Forum des pays exportateurs de gaz qui les a réunis à Doha, au Qatar, ils ont indiqué également ne pas disposer non plus de données leur permettant d’avoir un prévisionnel et une visibilité sur les prix. <