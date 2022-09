La tension est montée d’un cran, hier, entre la Russie et l’Union européenne. L’UE a proposé, hier, un plafonnement des prix du gaz russe, suite à quoi le président russe, Vladimir Poutine, a brandi la menace d’arrêter tous les approvisionnements en énergie si les clients européens prenaient une telle mesure. Cette escalade menace de faire grimper encore les prix du gaz en Europe, alors que les Etats font face à une montée sans précédent de l’inflation et de la grogne sociale.

Par Hakim Ould Mohamed

Cela s’ajoute au dérapage budgétaire des pays de l’UE qui n’hésitent même plus à casser la tirelire et à faire grimper les déficits pour empêcher leurs énergéticiens de s’effondrer. La situation est carrément sur le fil du rasoir et peut se transformer en crise énergétique majeure. L’Europe a accusé la Russie de faire des approvisionnements en gaz une arme, en représailles aux sanctions occidentales imposées à Moscou suite au déclenchement du conflit ukrainien. En guise de réplique, la Russie reproche aux Européens d’être à l’origine des problèmes d’approvisionnement en gaz à travers les sanctions dont elle fait l’objet. Alors que les tensions montaient, Vladimir Poutine a déclaré, hier, que les contrats de fourniture de gaz en cours avec ses clients européens pourraient être suspendus en cas de plafonnement des prix et a averti l’Occident que l’approvisionnement risquait d’être gelé. Ne prenant pas très au sérieux les menaces du dirigeant russe, l’Union européenne a décidé d’aller de l’avant dans son projet de plafonner les prix du gaz russe. Les ministres européens de l’Energie ont convenu de tenir une réunion d’urgence demain vendredi. «Nous proposerons un plafonnement des prix du gaz russe (…) Nous devons réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer cette guerre atroce en Ukraine», a déclaré à la presse la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Lire pour plus de détails en page 3). Vladimir Poutine a anticipé cette déclaration et déclaré que la Russie riposterait. «Nous arrêterons de fournir du gaz si cela remet en question nos intérêts», a déclaré le président russe, lors d’un forum économique à Vladivostok. «Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon et de gasoil.



L’Algérie, les USA et la Norvège, les trois cartes de l’UE

«Nous ne fournirons rien», a déclaré Vladimir Poutine. Il a également remis en question un accord négocié par les Nations unies pour l’exportation des céréales d’Ukraine. Cependant, cette question de plafonnement des prix du gaz russe a provoqué des divisions parmi les membres de l’Union européenne. Les Tchèques y voyant une proposition «non constructive». Eurelectric, un organisme européen de l’électricité, a également critiqué le projet de plafonnement des prix à 200 euros par mégawattheure. La crise énergétique à laquelle l’Europe est confrontée s’est aggravée après que le russe Gazprom ait totalement suspendu l’approvisionnement en gaz via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne, invoquant des travaux de maintenance. Vladimir Poutine a rejeté les affirmations occidentales selon lesquelles Moscou utilisait le gaz comme arme pour briser l’opposition à son invasion de l’Ukraine. Le président russe a déclaré que les sanctions occidentales affectent l’acquisition de pièces nécessaires à l’entretien du gazoduc. L’impact de la flambée des prix du gaz et de l’électricité oblige les entreprises de plusieurs pays européens à réduire leur production et les gouvernements à dépenser des milliards en soutien pour protéger les consommateurs. Cette situation oblige les Européens à quêter de nouvelles sources d’approvisionnement pour se prémunir contre un éventuel arrêt des approvisionnements russe. La Norvège, les Etats-Unis et l’Algérie font partie des cartes que l’Union européenne veut jouer face aux menaces russes. Pendant que les importations du gaz américain se multiplient, plusieurs dirigeants européens ont séjourné ces derniers jours en Algérie ; ces séjours s’inscrivant dans le cadre d’une tentative de convaincre Alger quant à la nécessité d’aider les Européens à passer un hiver au chaud en augmentant les volumes du gaz algérien acheminé à destination du Vieux Continent. Mario Draghi, Emmanuel Macron, Charles Michel ont séjourné à Alger et discuté avec les autorités algériennes de la possibilité d’accroitre les quantités de gaz à destination de l’Europe. Pédro Sanchez voudrait également effectuer une visite en Algérie, selon certains médias espagnols.



Les exigences de l’Algérie

Il aurait même avancé ses pions afin de tenter de convaincre Alger quant à la volonté du chef du gouvernement espagnol de corriger son pas de danse raté, lorsqu’il s’était exprimé en faveur du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pédro Sanchez est allé jusqu’à plaider en faveur du gazoduc à travers les Pyrénées Midcat auprès du chancelier allemand Olaf Scholz en dépit du rejet de la France. Ce projet de pipeline à travers les Pyrénées, s’il venait à être relancé, sera alimenté essentiellement par le gaz américain, algérien et qatari. Pour ainsi dire, la crise énergétique qui menace l’Europe remet l’Algérie au centre de l’échiquier gazier du Vieux Continent. L’Europe tente désormais de construire une proximité tactique et stratégique avec l’Algérie. Pendant ce temps, les approvisionnements algériens couvrent plus du quart de la demande de gaz espagnole et italienne. Sonatrach reste le troisième exportateur de gaz vers l’Europe après la Russie et la Norvège. L’Algérie compte maximiser ses revenus et tirer profit des prix élevés en augmentant ses volumes acheminés à destination de l’Europe, mais aussi en révisant ses contrats avec les clients européens, étant donné que les prix dans les contrats de long terme sont indexés à ceux du pétrole, ce qui fait que l’Algérie ne profite que faiblement de cette hausse des prix. Des négociations ont été d’ailleurs entamées avec certains clients de Sonatrach. Cependant, une hausse des volumes exigerait des partenaires de Sonatrach et des investisseurs de redoubler d’effort en accélérant l’activité dans l’amont pétrolier et gazier algérien. ENI, TotalEnergies, Oxy et Sonatrach ont conclu d’ailleurs un important accord dans le domaine gazier, lequel consiste à augmenter les investissements pour pouvoir accroitre la production et les volumes exportés. La major italienne a annoncé, hier, avoir racheté les actifs de BP en Algérie. «Cette acquisition a une grande valeur stratégique» étant donné qu’elle «contribue davantage à la couverture des besoins de l’Europe en gaz et renforce la présence d’ENI en Algérie», lit-on dans un communiqué rendu public par ENI. <