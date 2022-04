Pendant la guerre de libération nationale, un nombre important d’appelés fut envoyé par la France pour participer à une guerre» qui ne les concernait pas» : sept ans et demi de guerre et plus de 1,5 million de jeunes appelés mobilisés. Pour certains, le service militaire avait été rallongé à 28 mois. Le 19 mars 1962, le jour du cessez-le-feu fixé par les Accords d’Evian, ils étaient encore plus de 500 000 sur le sol algérien. Pendant longtemps, ces jeunes appelés ont préféré oublier ou se taire. Certains sont restés profondément marqués dans leur chair par le conflit. La guerre d’Algérie a marqué les corps mais ce sont les âmes qui ont été le plus atteintes.

Par Rouchdi BERRAHMA

A l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, plusieurs auteurs français de bandes dessinées reviennent, par le biais de la fiction, sur la guerre d’Algérie et ses acteurs. C’est le cas de Swann Meralli et Zac Deloupy avec leur album graphique» Appelés d’Algérie (1954-1962)» qui retrace le parcours d’hommes pendant la guerre. L’album fait suite à» Algériennes (1954 – 1962)» qui mettait en lumière le destin des femmes pendant le même conflit. Jérôme, lycéen comme tant d’autres, découvre que son grand-père a fait la guerre d’Algérie… Mais ce dernier est victime d’un AVC et sa mémoire lui fait défaut. Le jeune homme réalise alors l’urgence de recueillir la parole des anciens combattants. Le grand-père et le petit-fils vont enquêter, ensemble, pour recoller les morceaux et réunir les souvenirs des hommes que le vétéran a croisés en Algérie… Appelés d’Algérie (1954-1962) est une œuvre de fiction, les personnages sont fictifs, mais l’histoire est basée sur des faits réels. Le récit repose sur une très solide documentation sur la guerre d’Algérie et ses acteurs, notamment les appelés du contingent. C’est un pan de l’histoire tragique d’une génération envoyée en Algérie qui est contée à travers l’expérience militaire et personnelle de ces appelés. Appelés d’Algérie (1954-1962) est probablement une des meilleures bandes dessinées sur la guerre d’Algérie, aussi bien sur le plan scénaristique que graphique. Le récit parfaitement travaillé par Swann Meralli nous permet de découvrir, sous forme de témoignages personnels, les visions de ceux qui ont vécu et participé à la guerre d’Algérie et nous propose une réflexion fine et nuancée sur les croyances et les convictions des appelés du contingent. Ce que les autorités françaises s’obstinaient à nommer les «événements d’Algérie» était bel et bien une guerre menée par des soldats peu formés, propulsés dans un conflit qui les dépassait. La mise en image élégante de Deloupy donne plus de réalisme au récit. Un beau dessin épuré, nerveux et des couleurs vives qui émergent avec force rendent l’œuvre très attachante.

N.B. : Je tiens quand même à remercier les auteurs pour le joli clin d’œil.

biographies

Swann Meralli est scénariste de bande-dessinée lyonnais. Il jongle entre scénarios de bande dessinée et écriture d’albums jeunesse. En 2018, il scénarise la bande dessinée Algériennes : 1954-1962 aux côtés du dessinateur Deloupy. En parallèle de son activité dans le monde de l’édition, il réalise plusieurs courts-métrages. Persona, le dernier en date, a été tourné en immersion dans un campus psychiatrique.

Zac Deloupy est né à Saint-Etienne. Diplômé des Beaux-Arts d’Angoulême section bande-dessinée, il cofonde la maison d’édition associative Jarjille en 2004. Il s’essaie à différents genres : Les Aventures de la librairie L’Introuvable (5 tomes, avec Alep), Journal approximatif (récit autobiographique, 3 tomes), Love Story à l’Iranienne (Prix France Info de la BD d’Actualité et de Reportage), l’historique Algériennes 1954-1962… La crise sanitaire et ses conséquences lui inspirent des illustrations qu’il publie dans les recueils Covidland et Le Monde d’après. En 2021, il publie Impact, un polar sur fond de drame social scénarisé par Gilles Rochier. En 2022, il scénarise Le Fils du chien avec Céline Théraulaz (Marabulles).