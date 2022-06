La priorité de l’Algérie c’est d’assurer «sa sécurité et son indépendance énergétique» mais ce n’est pas une mince affaire au regard de l’étude présentée, hier, par Abdelmadjid Attar, ancien ministre de l’Energie et ancien PDG de Sonatrach, et débattue par de nombreux experts du secteur.



Des défis sont à relever en matière de maitrise de la consommation interne et de réussite de la transition énergétique en développant les énergies nouvelles et renouvelables (ENR) dont l’hydrogène vert, se sont accordé à dire les experts présents à la rencontre organisée par la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et consacrée à la présentation de l’étude intitulée «Les enjeux énergétiques du 3e millénaire et les défis de la sécurité énergétique en Algérie».

La question de développement des ENR n’est pas une exigence née suite au conflit ukrainien mais un objectif tracé bien avant. Cependant, «les importants changements mondiaux mettent l’Algérie devant le défi de la sécurité énergétique. Un défi qui doit être relevé en conjuguant nos efforts, en construisant un modèle de consommation basé sur le mix énergétique», a déclaré le ministre de la Transition énergétique, Benattou Ziane, annonçant, dans la foulée, que la loi sur la transition énergétique est en cours d’élaboration. «Le conflit russo-ukrainien et son évolution actuelle ne laisse aucun doute que le monde va subir une mutation profonde à tous les niveaux : géopolitique, économique et énergétique», a indiqué, pour sa part, M. Attar qui ajoute que «le monde vit une transition vers une nouvelle ère énergétique». Où en est l’Algérie dans ce changement profond ? Il faut d’abord qu’elle songe à «un modèle énergétique car nous avons tous cette addiction pour les ressources fossiles», cela outre le fait que «le financement représente 50% du problème de développement des ENR», a affirmé l’ancien ministre en revenant sur une étude effectuée en 2016, selon laquelle «si l’Algérie ne passe pas au développement des ENR, la production gazière ira complètement à la consommation interne d’ici à 2030». D’où, il y a urgence à passer à la transition énergétique. Pour y parvenir, plusieurs défis sont à affronter selon l’étude présentée hier, dont le premier est «le poids de la rente pétrolière dans l’économie nationale». Les hydrocarbures ont certes, «contribué à développer beaucoup de secteurs, mais ont surtout constitué une rente qui a permis la réalisation de toutes les infrastructures et des programmes sociaux ans donner naissance à de nouvelles richesses durables susceptibles de prendre le relai à long terme», selon la même étude qui jette la lumière sur la dépendance de l’Algérie de la rente pétrolière et l’amenuisement de cette dernière après la chute des prix du pétrole en 2014. Tout en plaidant pour la transition énergétique, M. Attar soutient que le gaz a encore des années avant d’être relégué, car «c’est le gaz qui va aider à passer la transition énergétique» avant l’épuisement à terme des énergies conventionnelles. «L’avenir de l’Algérie est dans la transition énergétique», a-t-il insisté.



Le casse-tête de la consommation interne



L’autre défi que le pays doit affronter, et pas des moindres, est «l’accroissement très rapide de la consommation interne due, en grande partie, à l’absence de maitrise des usages de l’énergie, des technologies correspondantes et, surtout, au gaspillage dans la consommation en raison des prix subventionnés». «Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas le secteur agricole qui est énergivore, mais les résidentiels», a fait savoir M. Attar. Chiffres à l’appui, il a indiqué que la consommation du gaz naturel par les ménages a augmenté de 80% entre 2007 et 2019.

Le secteur agricole ne consomme «que 1% des carburants et 3% de l’énergie électrique, tandis que les résidentiels et dépendances consomment 63% du gaz et 46% de l’électricité», a-t-il encore fait savoir, appelant à l’efficacité énergétique dans les constructions de logements et autres bâtisses. La consommation de gaz naturel et d’électricité enregistre une hausse annuelle de 7 à 8% en moyenne et celle des produits pétroliers de 6% dont la part des carburants est de 80%.

Ce sont autant de données chiffrées et d’autres qui ont poussé M. Attar tout autant que les autres intervenants à mettre l’accent sur les prix pratiqués en l’Algérie, car «le prix de l’énergie fait partie des stratégies aidant à réduire ou à rationnaliser la consommation», ont-ils argué, appelant à «une stratégie globale pour la transition énergétique».

La consommation actuelle qui ne cesse d’augmenter est un véritable risque et la sonnette d’alarme est tirée. «Avec la production actuelle, en 2028/2030 on risque d’avoir un point de rupture, c’est-à-dire que nous allons diminuer les exportations au profit de la consommation interne, à moins de développer en urgence les ENR», a averti l’ancien ministre. C’est ainsi que la production de l’hydrogène vert revient au-devant de la scène. «L’hydrogène vert est la ressource de demain, et pour qu’elle le soit en Algérie, il faut y travailler dès maintenant car c’est lui qui va remplacer le gaz à l’horizon 2030/2040», a-t-il souligné. En tout état de cause, pour l’heure, il est nécessaire que le pays opère «changement de cap immédiat en matière de politique énergétique» et définisse un autre modèle de consommation car le modèle actuelle est «à risque».

Recommandations

Le financement est un autre point soulevé lors de la rencontre et pour ce faire, les experts ont préconisé des montages financiers, le financement extérieur par le biais des partenariats dans les projets des ENR, car comme «on parle d’un mix énergétique, il convient également de parler de mix financier», a-t-on souligné.

Les recommandations émises à la fin de la rencontre sont au nombre de six. Il s’agit de l’élaboration d’une loi sur la transition énergétique, à l’image de la loi sur les hydrocarbures, pour faciliter et développer l’investissement dans le secteur des ENR, comme il y a nécessité d’«un climat des affaires favorable pour promouvoir et encourager les investisseurs nationaux et étrangers».

Le pays doit définir «en urgence tous les besoins énergétiques à long terme par secteur, par nature et par usage pour servir de base l’élaboration d’un modèle de consommation énergétique basé sur un mix énergétique qui doit privilégier l’efficacité énergétique et les ENR». L’étude préconise également d’accompagner et de renforcer le programme d’économie d’énergie par «la mise en place de mécanisme et d’instruments tel que le signal prix pour assurer la maîtrise de la consommation et de la demande», ainsi qu’un «ajustement graduel des prix de l’électricité, du gaz naturel et carburants».