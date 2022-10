Un appel à projets dédié aux initiatives économiques et innovantes dans le secteur oléicole a été lancé par les chargés du Programme d’appui au secteur de l’agriculture en Algérie (PASA), a-t-on appris, mardi, des concernés.

Cet appel à projets du PASA, qui a lancé une initiative pilote de développement de la filière oléicole dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Bejaia désignées sous l’appellation “Pôle Soummam”, a pour objectif principal l’encouragement des initiatives économiques innovantes liées à la filière oléicole, a indiqué à l’APS, la chargée de l’appel, Yasmine Ould Mammar.

Ce soutien vise, également, à accroître la compétitivité des acteurs économiques de la filière oléicole, promouvoir la professionnalisation des oléiculteurs et des oléifacteurs, améliorer la performance des vergers, ainsi que la performance des huileries de la région pôle Soummam (traditionnelles et modernes) et le contrôle de la qualité de l’huile d’olive, selon l’appel à projet dont l’APS a obtenu une copie.

Pour être éligible, il faut être une personne morale (coopérative agricole, association de développement économique ou rural, groupement d’intérêt économique ou commun, entreprise privée), est-il précisé. Pourront également participer aux projets, les agriculteurs, les artisans, les oléifacteurs ou transformateurs, dûment enregistré auprès des chambres consulaires (chambres d’agriculture, de l’artisanat et des métiers, du commerce et d’industrie), précise le document.

“La priorité sera donnée aux projets présentant un caractère collectif porté par une structure collective, innovant du point de vue organisationnel, social et technique, démonstratif avec un potentiel d’entraînement ou de réplication important et durable d’un point de vue économique et environnemental”, a-t-on signalé. Mme Ould Mammar a expliqué que cet appel à projets financera, entre autres, l’acquisition de matériel et machinisme agricole et des formations, pour améliorer la filière oléicole, relevant que les porteurs de projets devront participer à hauteur de 10 % (au minimum) du budget total de la subvention.

La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 20 octobre courant, selon l’appel à projets. Pour rappel, le programme PASA est mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Il est cofinancé par l’Union européenne, le ministère Fédéral Allemand pour la coopération économique et le développement (BMZ) et l’agence d’exécution française Expertise France.