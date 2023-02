Par Sihem Bounabi

A l’occasion de la 4e édition des rencontres algéro-françaises de l’industrie pharmaceutique, des équipements et dispositifs médicaux, organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Algéro-Française, du 28 février au 1er mars prochain à Alger puis à Oran, la direction de la production, du développement industriel, de la promotion de l’exportation et de la Recherche du ministère de l’Industrie Pharmaceutique invite les opérateurs pharmaceutiques à prendre part à cet événement en se rapprochant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Algéro-Française dans un communiqué publié, hier, sur la page officielle du ministère de l’Industrie pharmaceutique destiné à l’ensemble des établissements pharmaceutiques. Il est également précisé dans ce communiqué que «ces rencontres, qui se tiendront sous forme de rendez-vous b to b entre entreprises françaises et algériennes», auront pour objectif «d’une part de sensibiliser les entreprises françaises sur les opportunités de partenariats industriels et commerciaux avec les entreprises algériennes» et «d’autres part d’identifier les solutions de collaborations à l’exportation des produits fabriqués en Algérie». n

Articles similaires