Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, s’inquiète de la situation de certains métiers frappés de plein fouet par la pandémie du coronavirus. C’est dans cette optique qu’il a saisi, hier, le Premier ministre Djerad à propos de la situation des commerçants et des artisans à l’orée du confinement, tout en lui formulant des propositions. «Il y a des activités commerciales très demandées et recherchées durant le mois de Ramadhan et pour cela nous avons saisi les ministres du Commerce et du Tourisme pour leur demander d’opérer un allègement des mesures de confinement pour les activités en question», lit-on dans le communiqué rendu public, hier. Parmi ces activités, Boulenouar cite la vente de gâteaux et de confiseries, les vêtements et chaussures, les coiffeurs et coiffeuses ainsi que l’activité des taxis. «Cette doléance consistant en l’allègement des mesures de confinement, s’agissant de ces activités, doit être impérativement accompagnée du respect strict des mesures de distanciation sociale et d’hygiène, édictées par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus», a-t-il insisté. Il faut dire que la doléance de Boulenouar est en rapport avec la précarité de certaines activités commerciales à l’instar des salons de coiffure et autres métiers journaliers. En effet, cette activité dépend de la popularité du salon et du nombre de clients le fréquentant. Tout comme, il est connu que c’est durant la période de l’Aïd que les salons de coiffures hommes et femmes font leur plus important chiffre d’affaires. Idem pour les vendeurs de la zalabia et kalb ellouz, lesquels font un chiffre d’affaires des plus importants durant le Ramadhan tant il est entendu que les Algériens sont férus de ces produits. Et la non-ouverture de leur commerce se répercute très négativement sur leurs finances. Il en est de même pour les magasins d’habillement, lesquels épuisent leur stock en un temps record durant les fêtes de l’Aïd. A ce sujet, il est utile de préciser que plus 150 000 commerçants et artisans ont été directement touchés par les mesures de confinement prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Par ailleurs, Boulenouar n’a pas manqué comme à chacune de ses interventions d’évoquer la disponibilité des produits de première nécessité chez les grossistes et les détaillants. Dans ce cadre, le président de l’Anca a indiqué que «les stocks en produits alimentaires de large consommation ainsi que les fruit et légumes suffisaient à alimenter le marché pour plusieurs mois. Le stock de légumes et de fruits atteint environ 12 millions de quintaux, et le stock de viandes rouge et blanche atteint 120 000 tonnes. De même qu’il a appelé à combattre toutes formes de spéculation et de hausse injustifiée des prix des produits alimentaires, à plus forte raison durant le mois béni du Ramadhan.

