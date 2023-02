Les syndicats français ont appelé lundi à la mobilisation contre la réforme des retraites, avec une grève jeudi et une «grève reconductible» à partir du 7 mars, sur fond de débats houleux au Parlement. Une des principales confédérations syndicales, la CGT, a appelé cheminots, dockers, électriciens, gaziers, salariés de la chimie et du verre à faire grève jeudi, lors de la 5e journée de mobilisation nationale contre cette réforme voulue par le président Emmanuel Macron. Et l’Union syndicale Solidaires a lancé un appel à la «grève reconductible» à partir du 7 mars (après les congés scolaires), «dans l’ensemble des secteurs», contre le projet du gouvernement. Au Parlement, les débats reprennent lundi dans l’après-midi après une première semaine au ralenti secouée par les invectives et les accès de tension dans l’hémicycle, jusqu’à l’exclusion pour quinze jours d’un député pour un tweet polémique sur le ministre du Travail Olivier Dussopt, porteur de la réforme. «Les Fédérations nationales CGT des ports et docks, des cheminots, des industries chimiques, du verre et céramique et des Mines Energie appellent à 24 heures d’arrêt de travail pour la journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle du 16 février 2023», ont indiqué lundi les fédérations concernées dans un communiqué conjoint. Un durcissement du conflit est toujours une option pour les syndicats, mais ne se matérialise pas encore. Les cinq fédérations précisent qu’elles «recherchent» encore «ensemble les conditions de l’élévation et de l’élargissement du rapport de forces, notamment par la grève reconductible». Elles pointent une fois de plus du doigt «une réforme injuste et injustifiée», et notamment le report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans. Les fédérations mettent aussi l’accent sur les conséquences pour les femmes, aux carrières hachées, pour les jeunes dont les années d’étude ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la retraite, et pour les travailleurs usés, qui n’auraient pas de compensation pour la pénibilité subie. Pour sa part Solidaires a proposé «à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, du privé comme du public, de mettre en débat en assemblées générales la possibilité de reconduire la grève à partir du 7 mars selon les modalités propres à chaque secteur, avec inventivité et détermination». Samedi, l’intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) avait appelé à faire du mardi 7 mars une journée «France à l’arrêt». «Pour nous concrètement il s’agit d’une journée de grève générale qui doit permettre le soutien de l’ensemble de la population à la mobilisation», selon un communiqué de Solidaires «Nous considérons que nous pouvons gagner la bataille des retraites», ajoute le syndicat, estimant que pour cela il faut «augmenter le rapport de force pour contraindre le gouvernement» à «retirer le plus vite possible» le projet de loi.

