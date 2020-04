Le ministre du Commerce Kamel Rezzig enchaîne les rencontres avec les opérateurs économiques de l’industrie agroalimentaire. En effet, après son entretien lundi dernier avec les producteurs de sucre, c’était au tour mardi des producteurs d’huile de table. A cette occasion, le ministre a exhorté les raffineurs de revoir à la baisse leur prix «sortie» d’usine en prévision du mois de Ramadhan. «Et tout particulièrement en cette conjoncture sanitaire que traverse le pays suite à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le pays», est-il mentionné dans un communiqué du ministère du Commerce rendu public hier mercredi. Toujours selon cette même source, les professionnels de la filière ont, à l’issue de leur rencontre avec le ministre, exprimé leur accord de principe.

Il est également mentionné qu’à l’ouverture de la séance de travail, le ministre a passé en revue la stratégie du secteur, évoquant le volet rationalisation des factures d’importation, y compris certaines matières premières, dont le ministre juge qu’il devient utile de les substituer graduellement par des produits locaux. «Lorsque les conditions naturelles et matérielles sont réunies, il est possible d’arrêter progressivement l’importation de certains intrants et ce, a-t-il précisé, en collaboration avec les opérateurs économiques privés et l’administration qui reste disposée à mettre tout en œuvre afin de concrétiser cette nouvelle stratégie», observe le ministre. On lit également que lors de cette rencontre et dans la perspective de réduire les importations de certaines matières premières, Kamel Rezzig a écouté plusieurs opérateurs économiques. «Ces derniers se sont félicités de l’initiative dont le mérite revient au premier responsable du secteur du commerce», est-il souligné. Les opérateurs se sont à cette occasion montrés coopératifs vis-à-vis de l’augmentation du taux des investissements locaux qui se substitueront ainsi aux importations, conformément à la vision future de leur filière.

Il est enfin indiqué dans le même communiqué que le ministre compte s’entretenir une nouvelle fois avec les producteurs d’huile de table. Une rencontre prévue la prochaine semaine et sera élargie à l’ensemble des parties prenantes, est-il précisé. Ces différentes rencontres s’inscrivent dans le cadre des concertations des entreprises avec les filières, les partenaires et les professionnels. Selon nos sources, les producteurs de sucre et d’huile de table vont annoncer officiellement la baisse de leurs prix dans les jours qui suivent. Bonne nouvelle pour les consommateurs aux faibles revenus. B. C.

Articles similaires