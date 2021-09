La Délégation de l’UE lance un appel à candidature à l’attention des photographes algériens et européens résidents en Algérie, amateurs ou professionnels, pour la troisième résidence photographique; Regards Croisés.

La résidence algéro-européenne des photographes « Regards croisés » est un projet qui consiste à confronter des regards sur un même sujet. Après Alger et Constantine, c’est autour de Boussaada d’être mise à l’honneur cette année.



Ce projet s’articule autour des objectifs suivants :

Offrir à des photographes algériens et européens un espace de création ;

Permettre à ces artistes d’apporter un regard contemporain sur la région qu’ils visitent ;

Monter une exposition avec les œuvres réalisées lors de la résidence ;

Réaliser un livre d’art regroupant les travaux des artistes.

Les personnes souhaitant participer peuvent envoyer leurs candidatures avant le 27 septembre 2021 en remplissant la fiche d’inscription ici : https://forms.gle/5Lvjg2PwqMbWTih8A.