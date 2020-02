Le président de la Fédération nationale des commerçants de gros de produits alimentaires, Saïd Guebli a appelé, hier à Alger, les pouvoirs publics à accélérer la réalisation de marchés de gros de produits alimentaires, leur nombre étant insuffisant à travers le territoire national.

Lors d’une rencontre organisée au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), M. Guebli a appelé à la réalisation de marchés de gros de produits alimentaires, leur nombre étant insuffisant, et ce tout en assurant aux commerçants des conditions de travail favorables.

La Fédération avait appelé, en 2018, les pouvoirs publics à réaliser des marchés de gros de produits alimentaires, en raison du manque d’espaces suffisants pour contenir les activités des grossistes, en assurant à ses derniers des conditions de travail idoines, a rappelé le responsable, précisant que le problème se pose toujours. Concernant les marchés de gros de la capitale, M. Guebli a appelé les autorités locales à raccorder le marché du Caroubier au réseau d’AEP et au réseau électrique et à réhabiliter les routes. Les marchés de gros de Semar, du Caroubier et d’El Harrach ne suffisent plus à contenir la marchandise réceptionnée quotidiennement, vu l’exiguïté des routes et des locaux. D’ailleurs, les gros camions trouvent des difficultés à y accéder, a-t-il ajouté.

