L’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra, jeudi à 09:00, une séance plénière consacrée à 32 questions orales adressées à sept ministres, a indiqué mercredi un communiqué de l’APN. «Ces questions sont adressées à la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelable (5 questions), au ministre de la Justice, Garde des sceaux (3 questions), ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville (5), au ministre des Transports (5), à la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme (5), au ministre de la Jeunesse et des Sports (4), au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (5)», selon la même source.

