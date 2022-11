L’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra jeudi une séance plénière consacrée à 35 questions orales posées à sept ministres, a indiqué un communiqué de l’APN. «Ces questions sont adressées au ministre de la Santé (5 questions), au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (5), au ministre de la Culture et des Arts (5), au ministre de l’Energie et des Mines (5), au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (5), au ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels (5) et au ministre de l’Agriculture et du Développement rural (5)», selon la même source.

Articles similaires