PAR NAZIM B.

La Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’APN a décidé, depuis hier, de suspendre ses activités pendant cinq jours en signe de protestation contre ce qu’elle a considéré comme une «ingérence» dans ses prérogatives de la part du ministre du Commerce, coupable également aux yeux de ladite commission de «non-respect» de l’institution parlementaire.

A l’origine du différend, le courrier adressé par les services du ministère du Commerce et de la Promotion de l’investissement à la chambre basse du Parlement, selon lequel il n’était pas possible que la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI) soit auditionnée par la Commission des affaires économiques de l’APN. Le ministère a légitimé cette position par «la contrainte temps», selon le courrier adressé au ministère chargé des relations avec le Parlement. Or, le chef de la CACI a confirmé aux membres de la commission parlementaire qu’il n’avait pas émis la moindre demande pour reporter l’audition. Ce qui constitue un désaveu pour le ministre du Commerce. Cette situation a mis les membres de ladite commission en colère, ce qui les a poussés à mandater le président de la commission Smaïl Kouadria à intervenir auprès du président de l’APN, Brahim Ghali, en vue de prendre les mesures adéquates, exprimant le souhait que le président de l’APN mette «fin à de tels agissements» susceptibles de bloquer le bon fonctionnement institutionnel et ainsi rétablir le principe de la séparation des pouvoirs.

A rappeler qu’au début de l’année, le ministère du Commerce a été mal à l’aise face aux conclusions de la même commission qui avait mené une enquête sur les pénuries de certains produits alimentaires de première nécessité. Dans ses conclusions communiquées le 15 février dernier, lors d’une conférence de presse, la commission a mis en cause le département de Kamel Rezig en désignant notamment un «défaut de contrôle des services de commerce». «Ils fournissent des statistiques en décalage avec la réalité, au point d’être dépassés par la crise de l’huile de table. Conséquence, ils prennent des décisions à l’improviste dont celle interdisant la vente de l’huile de table aux moins de 18 ans», avait déclaré le président de la commission, Smaïl Kouadria.

Parmi les autres conclusions auxquelles sont parvenus les enquêteurs, l’absence de contrôle, une mission qui incombe au ministère du Commerce qui ne l’aurait pas accompli dans ce registre. D’où ces «dysfonctionnements enregistrés dans plusieurs filiales de production et les pénuries récurrentes engendrant des désagréments au citoyen», selon le rapport présenté par la commission d’enquête.

Lors de leur mission d’investigation, les membres de la commission parlementaire se sont rendus dans des usines de production d’huile de table dont la production en Algérie est supérieure à la demande.

Dans ses différentes déclarations, le président de la commission, Ismaïl Kouadria, n’a jamais ménagé la tutelle. «On a entendu des chiffres, mais quand on est allé sur le terrain, on s’est rendu compte, et ça reste notre point de vue en tant que commission d’enquête, que ces chiffres sont imaginaires», a-t-il dit, entre autres, dans ce qui a été compris comme un démenti aux chiffres que livrait alors le ministère du Commerce. Smaïl Kouadria a expliqué que les pénuries étaient sur toutes les lèvres. Le ministre a déclaré qu’il y avait spéculation, mais «on n’a pas trouvé de spéculation». «Quand il y a abondance, il n’y a pas spéculation», avait-il ajouté.

Articles similaires