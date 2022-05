PAR NAZIM B.

La déchéance, la semaine passée, du député Bekhadra Mohamed de son mandat parlementaire, élu dans la zone 2 en France sur la liste du Front national algérien (FNA), n’a pas laissé sans réaction le parti du Front de libération nationale (FLN) qui tente, au niveau de l’Assemblé populaire nationale (APN), de supprimer la liste FNA dans laquelle figurait le désormais ancien député.

L’objectif de l’ancien parti unique, à travers cette revendication, est que le potentiel remplaçant de Bekhadra sera du FLN, dont les députés ont approuvé le rapport de déchéance de l’élu du FNA à l’issue des élections législatives de juin 2021. Par les chiffres, 259 députés ont approuvé la demande du ministère de la Justice, contre 79 qui l’ont rejetée et 56 autres ont opté pour l’abstention, alors que le concerné a tenté, à la veille du vote de sa déchéance, de sensibiliser ses pairs de l’APN «en raison du caractère non réglementaire» de la demande portant sa déchéance du statut de député.

La déchéance de Mohamed Bekhadra de son mandat a été demandée par le ministère de la Justice, en avril dernier, contestant «la dissimulation» par le concerné d’informations sensibles lors du dépôt de sa candidature aux législatives de 2021. Bekhadra a servi au sein de l’armée française (2002-2005) et a été enrôlé dans la Légion française avec un grade de caporal alors qu’il a tenté d’expliquer à la commission des Affaires juridiques et des Libertés de l’APN, qu’il avait seulement été «infirmier» et qu’il n’a jamais pris part aux opérations armées.

Son plaidoyer n’a pas convaincu les membres de la même commission et les députés ont signé, depuis mercredi dernier, la rupture de tout lien professionnel avec la chambre basse du Parlement où il a été déjà interdit d’accès en avril dernier.

Mais depuis la déchéance de Bekhadra de son mandat parlementaire, c’est visiblement le branle-bas de combat chez les députés du FLN, notamment ceux de la communauté en France. Ces derniers n’appellent pas moins à la suppression de la liste FNA en raison de l’implication de leur tête de liste dans une affaire de «trahison» en servant dans la légion étrangère en France, selon les termes des députés du FLN. «Le siège revient de droit au FLN et je suis le plus éligible pour représenter notre communauté au sein du Parlement. J’ai 42 ans de militantisme et je n’ai jamais pensé avoir une double nationalité. Je suis enseignant et j’ai toujours été dans le mouvement associatif. La liste du FNA doit être supprimée parce qu’elle avait pour tête de liste un légionnaire», a soutenu Bengalla Mammar, candidat malheureux sur la liste du FLN, devancée par celle de la circonscription en question.

Mais du côté du FNA, l’offensive du FLN n’est pas la bienvenue. «Nous n’avons pas de leçon à recevoir de ce parti d’autant plus que les articles 125 et 129 de la Constitution sont explicites dans ce sens et les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission et le remplacement d’un député sont fixées par une loi organique», riposte-t-on au niveau du FNA. «Notre liste de la zone 2 de France comporte huit candidats et Laanani Saad succédera, selon la loi, à M. Bekhadra», ajoute-t-on du côté du parti de Moussa Touati.

