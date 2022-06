L’adoption avant-hier du projet de loi portant code de l’investissement ne sonne pas les vacances pour les députés, appelés à compter avec la prorogation de la session ordinaire qui ne serait clôturée que le 9 juillet prochain, selon des sources parlementaires.

L’article 138 de la Constitution stipule que « le Parlement siège en session ordinaire une fois par an (10 mois). Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin ». Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a, en effet, répondu favorablement à la demande du Premier ministre portant prorogation de la session ordinaire pour pouvoir programmer « le vote avec débat restreint concernant le projet de loi sur la réserve militaire soumis à la commission spécialisée pour procéder à son examen». « Le Bureau a pris acte de la demande du Premier ministre concernant la prorogation de la session parlementaire ordinaire 2021-2022, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi organique définissant l’organisation de l’APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement », a indiqué lundi un communiqué de la chambre basse du Parlement. En ce qui concerne le calendrier des travaux de l’APN durant la prochaine période, le Bureau « a programmé une plénière, dimanche le 03 juillet, dédiée à la présentation du projet de loi sur la réserve militaire en procédant au vote avec débat restreint outre l’adoption de la liste des députés de l’APN au titre de la deuxième année de la neuvième législature, a précisé la même source. A l’ordre du jour de la dernière réunion du Conseil des ministres du 19 juin, le projet de loi sur la réserve militaire a été adopté et salué par le chef de l’Etat, de par « la vision prospective qu’il renferme dans le but de préserver les intérêts suprêmes du pays », avait indiqué le communiqué du Conseil des ministres. Le Président de la République « a hautement salué la teneur du projet de loi présenté par le ministère de la Défense nationale, de par la vision prospective qu’il renferme dans le but de préserver les intérêts suprêmes du pays, avec la possibilité de rappeler des militaires de réserve et de les solliciter en toutes circonstances et dans le cadre de la cohésion nationale qui exige de défendre chaque parcelle du territoire national », avait ajouté le communiqué. Des voix parlementaires ont indiqué, à l’occasion de l’adoption du code des investissements, que « le débat restreint » suivi de l’approbation du texte sur la réserve militaire interviendra dans le sillage de la célébration des 60 ans de l’indépendance du pays. Au niveau de la chambre haute du Parlement, c’est aussi la course contre la montre. Le Conseil de la nation a tenu à cet effet, hier, une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi fixant les règles générales applicables aux zones franches. Lors de cette séance, il a été procédé à la présentation du projet de loi par le représentant du gouvernement, suivi du rapport préliminaire de la commission des affaires économiques et financières avant d’écouter les interventions des membres du Conseil puis la réponse du représentant du gouvernement. Avant-hier (lundi) a eu lieu au Sénat une séance plénière consacrée à la présentation et le débat du projet de loi relatif aux relations de travail.

« Pour ce qui du projet de loi relative à loi de finances complémentaire (PLFC) 2022, sa présentation et son adoption aura lieu lors de la prochaine session du Parlement, soit dès le mois de septembre prochain », a affirmé un député. D’autant plus que la première mouture de ce texte a été retoquée par le chef de l’Etat lors de la dernière réunion du Conseil des ministres en ordonnant « la révision » de la copie présentée suivant une vision « réaliste et rationnelle » qui préserve « l’équilibre macro-financier de l’Etat et les acquis sociaux institués par l’Etat en faveur des citoyens ».