Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont voté, lundi à l’unanimité, pour la liste des vice-présidents de la chambre basse suite à la fin du mandat des vice-présidents sortants, estimé à une année renouvelable. En application de l’article 12 du règlement intérieur de l’APN stipulant l’élection par l’APN de vice-présidents pour une année renouvelable, les députés ont voté lors d’une plénière, pour la liste des vice-présidents de l’APN. Les groupes parlementaires avaient présenté les noms de leurs représentants au Bureau. Selon la liste nominative soumise pour adoption, il s’agit des députés: Nacer Bettiche et Lansari Ghali du FLN, Hani Ahcene et Al-Cheikh Wahid des Indépendants, Abdellah Ammari et Rabah Belkhiri du MSP, Moundir Bouden du RND, Fateh Brikat du Front Al-Moustakbal et Boutheldja Allal du Mouvement El-Bina. A ce propos, le président de l’APN, Brahim Boughali a exprimé sa satisfaction quant au climat fraternel ayant empreint l’opération de renouvellement des structures, souhaitant succès à ses nouveaux adjoints dans leurs missions afin que l’APN «accomplisse son rôle conformément à la Constitution». Il a également salué les efforts des membres du bureau sortant qui ont «travaillé en toute transparence et loyauté durant une année riche d’activités intense en termes de législation, de contrôle et de journées d’études, parlementaires et diplomatiques». Le Président de l’APN a déclaré à l’issue d’une plénière consacrée au vote du projet de loi sur la réserve militaire, que l’Algérie qui célèbre le 60e anniversaire de son indépendance était souveraine dans sa décision et avançait à pas surs dans le processus d’édification, sans pour autant oublier les crimes abjects du colonialisme, gravés dans la mémoire nationale. «Le peuple a recouvré aujourd’hui son droit au choix libre et transparent et amorcé une nouvelle étape, où règne la Loi», grâce au «Président de la République qui s’est engagé à respecter la volonté du peuple pour que nous vivions aujourd’hui ce changement vers davantage de stabilité et de sécurité grâce aux efforts inlassables de de l’Armée nationale populaire (ANP)».

